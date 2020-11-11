ËÌ³¤Æ»¡Ö£Ç£ï£Ô£ï¤«¤é½ü³°¡×¤Î±½¤ÇàÌ©áÈ¯À¸¤Î´íµ¡
¡¡ÊÆÀ½Ìô²ñ¼ÒÂç¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤¬¡¢Î×¾²»î¸³Ãæ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£¹£°¡ó°Ê¾å¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Çà¥³¥í¥ÊÉÔ¶·á¤Ë¶ì¤·¤àÀ¤³¦¤Ë¸÷ÌÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£³ô²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î´¶À÷¼Ô¤¬£±£°Æü¤â£±£¶£¶¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢£¶ÆüÏ¢Â³¤Ç£±£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò£Ç£ï£Ô£ï¥È¥é¥Ù¥ë¤«¤é½ü³°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬µÕ¤ËàÌ©á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á´À¤³¦¤ËÎò»ËÅª¤Êà¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼Ë¤á¤È¤¤¤¦Ï¯Êó¤¬¶î¤±¤á¤°¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î´¶À÷¾õ¶·¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÅß¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ°²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤Î¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¤À¡£
¡¡»¥ËÚ¤ÎÈË²Ú³¹¤¹¤¹¤¤Î¤Ç£±£°·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´¶À÷¼Ô¤¬µÞÁý¡££¹Æü¤Ë¤ÏÆ»Æâ¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Î£²£°£°¿Í¤¬´¶À÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë£¶ÆüÏ¢Â³¤Ç´¶À÷¼Ô¤¬£±£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢²ÃÆ£¾¡¿®´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡Ö¤¢¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¡Ê´¶À÷µÞÁý¤Î¡Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£³ÁêÅö¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤ÆÅö³ºÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¡Ê£Ç£ï£Ô£ï¥È¥é¥Ù¥ë¤«¤é¡Ë½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Äó¸À¤ò¡ÊÊ¬²Ê²ñ¤«¤é¡Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ËÌ³¤Æ»½ü³°¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤¬£Ç£ï£Ô£ï¥È¥é¥Ù¥ë¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö²ÃÆ£´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë£Ç£ï£Ô£ï¥È¥é¥Ù¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤ëµÒ¤«¤é¡ØËÌ³¤Æ»¤¬½ü³°¤µ¤ì¤¿¤é»ÙÊ§³Û¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢£Ç£ï£Ô£ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿ËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ü³°¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÍ½Ìó¤·¤Æ³ê¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ»³°¤«¤é¿Í¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î½ü³°¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤âµÕ¤ËËÌ³¤Æ»¤ò´Ñ¸÷µÒ¤ÇàÌ©á¤Ë¤·¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÔÆâ¤ÎÎ¹¹Ô¶È¼Ô¡Ë
¡¡¿û¼óÁê¤Ï£±£°Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î½ü³°¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢Åö¤ÎÎëÌÚÄ¾Æ»ËÌ³¤Æ»ÃÎ»ö¤â¡Ö½ü³°¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£²ÃÆ£´±Ë¼Ä¹´±¤â¡Ö½ü³°¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢Á°Æü¤ÎÈ¯¸À¤Î²Ð¾Ã¤·¤ËÌöµ¯¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸å¤Îº×¤ê¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤ò½ü³°¤·¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï²Æì¤Ë¿Í¤¬»¦Åþ¤·¤Æ´¶À÷³ÈÂç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»½ü³°¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ¾¸©¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤¹¤ëÀª¤¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê½ªÂ©¤Ë¸÷ÌÀ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÊÆ¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¼Ô¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÎß·×£µ£°£°£°Ëü¿Í¡£À¤³¦·ÐºÑ¤¬²áµî¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎä¤¨¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤¬ÆÈ¥Ó¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½ªÃÊ³¬¤Î¼£¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ£¹£°¡ó°Ê¾å¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Î·ÐºÑ³¦¤ä³ô¼°»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Î¤´½Ëµ·Áê¾ì¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½µÌÀ¤±¤«¤éÏ¢Æü¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ì»þ£²Ëü£µ£°£°£°±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤âÂçÉý¤ËÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤¬ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤ÏÇ¯Æâ¤Ë£µ£°£°£°Ëü²óÊ¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï²¯²óÊ¬¤òÀ½Â¤¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢º£·îÃæ¤Ë¤â¶ÛµÞ»ÈÍÑµö²Ä¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤âÍèÇ¯£¶·î¤Þ¤Ç¤Ë£±²¯£²£°£°£°Ëü²óÊ¬¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°ÕºÑ¤ß¤À¡£
¡¡À½Ìô´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬Ìó£¶£°¡ó¤ÎÍ½ËÉÍ¸úÀ¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬£¹£°¡ó°Ê¾å¤ÎÍ½ËÉÍ¸úÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤êÍË¾¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÌÈ±Ö¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï£±¿Í£²²óÀÜ¼ï¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬Ä´Ã£¤¹¤ë£±²¯£²£°£°£°Ëü²óÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë£¶£°£°£°Ëü¿ÍÊ¬¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤¬ÀÜ¼ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹£¸£°ÅÙ°Ê²¼¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝÂ¸»ÜÀß¤Î³ÎÊÝ¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Í½ËÉÍ¸úÀ£¹£°¡ó¤ÎàµßÀ¤¼ç¥ï¥¯¥Á¥óá¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÀÜ¼ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍè½Õ°Ê¹ß¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤È·ÐºÑ³èÆ°¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£