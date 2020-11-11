Appleシリコン搭載ノートPC「MacBook Air」や「MacBook Pro」、小型PC「Mac mini」が発表！macOS 11.0 Big Surは日本時間11月13日に配信
Appleは10日（現地時間）、オンライン発表会「Apple Event - November 10 - One more thing.」を開催し、新たに自社開発のチップセット（SoC）「Apple Silicon」を搭載したノート型パソコン（PC）「MacBook Air」および「MacBook Pro」、小型PC「Mac mini」を発表しています。
日本を含めた1次販売国・地域ではそれぞれ同日の発表会終了直後よりApple公式Webストア「Apple.comおよび専用iOSアプリ「Apple Store」）などにて予約受付を開始しており、来週より出荷開始されるとのことで、Apple公式Webストアではお届けが最短で2020年11月17日（火）より順次となっています。
価格（すべて税別）はMacBook Air（13インチ）の8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ＋256GB SSDモデルが104,800円、8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ＋512GB SSDモデルが129,800円、MacBook Pro（13インチ、8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ）の256GB SSDモデルが134,800円円、512GB SSDモデルが154,800円。
さらにMac mini（8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ）の256GB SSDモデルが72,800円、512GB SSDが92,800円となっています。なお、各製品・モデルともにそれそれ内蔵メモリー（RAM）を16GB（＋20,000円）、内蔵ストレージを2TB（256GBからなら＋80,000円、512GBからなら＋60,000円）までカスタマイズ可能です。
また同社のPC向け最新プラットフォーム「macOS 11.0 Big Sur」は現地時間11月12日（木）、日本時間11月13日（金）に正式版がリリースされるとのこと。通例であれば、日本時間11月13日未明（2時過ぎ）に配信開始されると見れれます。
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記事執筆：memn0ck
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