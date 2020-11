ジェラルド・バトラー主演の人気アクションシリーズ第4弾となる新作タイトルが『ナイト・ハズ・フォールン(原題) / Night Has Fallen』に決定したと、Deadlineほか各メディアが報じた。

同作は、2013年に公開された『エンド・オブ・ホワイトハウス』(原題:Olympus Has Fallen)から、『エンド・オブ・キングダム』(原題:London Has Fallen)、『エンド・オブ・ステイツ』(原題:Angel Has Fallen)と続くアクションシリーズの第4弾。ジェラルドは、再びすご腕シークレットサービスの主人公マイク・バニングを演じる。

監督は『エンド・オブ・ステイツ』のリック・ローマン・ウォーが務め、再び『ベスト・キッド』『96時間』シリーズの脚本家ロバート・マーク・ケイメンと共同で脚本も担当。撮影は、ヨーロッパとブルガリアのスタジオで行われる予定だという。

ジェラルド主演の、“ハズ・フォールン”シリーズは、昨年公開された『エンド・オブ・ステイツ』が、全米ボックスオフィスランキングで2週連続1位を獲得するなど、安定した人気を獲得している。(編集部・入倉功一)