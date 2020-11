先週末(11月6日〜11月8日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、ケヴィン・コスナー&ダイアン・レインが戦う祖父母を演じたR指定クライムスリラー映画『レット・ヒム・ゴー(原題) / Let Him Go』が興行収入410万ドル(約4億3,050万円)で初登場1位を記録した。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル105円計算)

ケヴィンとダイアンが演じたのは、引退した保安官とその妻。息子が死に、義理の娘が暴力的な男と再婚したため、孫の身が危険にさらされることに……。二人は孫を危険な家族から救出すべく、敵地へ乗り込んでいくことになる。ラリー・ワトソンの同名小説を『幸せのポートレート』のトーマス・ベズーチャ監督が映画化し、批評家・観客どちらからもなかなかの評価を得ている。

そのほかの初登場作品では、再上映の『トイ・ストーリー』が6位にランクインした。(編集部・市川遥)

11月6日〜11月8日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『レット・ヒム・ゴー(原題) / Let Him Go』

2(1)『カム・プレイ(原題) / Come Play』

3(3)『ザ・ウォー・ウィズ・グランパ(原題) / The War with Grandpa』

4(2)『オネスト・シーフ(原題) / Honest Thief』

5(4)『TENET テネット』

6(初)『トイ・ストーリー』

7(5)『ジ・エンプティ・マン(原題) / The Empty Man』

8(9)『スペル(原題) / Spell』

9(11)『ザ・ニュー・ミュータンツ(原題) / The New Mutants』

10(13)『ラブ・アンド・モンスターズ(原題) / Love and Monsters』