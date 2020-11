映画『STAND BY ME ドラえもん 2』の公開を記念して、2014年公開の第1弾『STAND BY ME ドラえもん』がテレビ朝日系にて20日よる8時から放送される。

「ドラえもん」史上初の3DCGアニメーションによる『STAND BY ME ドラえもん』は、「のび太の結婚前夜」「さようなら、ドラえもん」など名作と名高いエピソードを描き、興行収入83.8億円の大ヒットを記録した作品。妻夫木聡が大人ののび太の声を担当した。

その続編で11月20日公開の『STAND BY ME ドラえもん 2』では、原作のなかでも名作として有名なエピソード「おばあちゃんのおもいで」をベースに、新たなオリジナル要素が加えられ、ストーリーが再構築されたもの。「のび太の結婚前夜」の翌日である結婚式当日を舞台に、のび太としずかの結婚式が描かれる。前作に引き続き大人ののび太を妻夫木、のび太のおばあちゃんを宮本信子が演じるほか、バカリズム、羽鳥慎一がゲスト声優として出演する。(編集部・梅山富美子)

『STAND BY ME ドラえもん』はテレビ朝日系にて11月20日よる8時〜よる9時48分放送