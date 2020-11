ケンタッキーが肉を使わないフライドチキン「Beyond Fried Chicken(フライドチキン越え)」を発売したり、バーガーキングがパティに人工肉を使った「Impossible Whopper」を使用したりするなど、アメリカでは人工肉・代替肉の需要が増加しています。ついに マクドナルド もこの流れを受け、2021年に人工肉を使った100%植物原料の製品ライン「McPlant」を販売開始することがわかりました。McDonald's to debut 'McPlant' in 2021, Beyond Meat says co-created patty | ロイターhttps://jp.reuters.com/article/uk-mcdonalds-food/mcdonalds-to-make-its-own-mcplant-items-beyond-meat-says-co-created-patty-idUSKBN27P2GAMcDonald's 'McPlant' news spooked Beyond Meat investors, analyst sayshttps://www.cnbc.com/2020/11/09/mcdonalds-mcplant-news-spooked-beyond-meat-investors-analyst-says.htmlマクドナルドは2020年11月9日(月)付で、McPlantと呼ばれる植物ベースのハンバーガーをついに発売することを発表しました。肉を使わずに植物原料だけで作る人工肉は、複数のメーカーが製造しているものの、McPlantには「Beyond Meat」(ビヨンド・ミート)が使用される予定とのこと。マクドナルドが使用する予定のBeyond Meatがどのようなものなのかは、以下の記事から読むことができます。肉の風味・味・食感を分子レベルで再現した人工肉「Beyond Burger」と「Impossible Burger」を実際に焼いて食べたらすごかった - GIGAZINEマクドナルドは2020年初めにカナダのオンタリオ州で「P.L.Tバーガー」という植物ベースのハンバーガーのテスト販売を行っており、その中でもBeyond Meatを使ったハンバーガーが特に人気だったとのこと。Beyond Meatの広報担当者はロイターに対しメールで「Beyond MeatとマクドナルドはMcPlantのプラットフォームで利用可能な植物ベースのパティを共に開発しました」と述べました。ただし、マクドナルド側はMcPlantのパティにどのメーカーを利用するかという情報の詳細を公開していません。多くのファストフードチェーンが植物ベースの製品を提供する中で、マクドナルドのMcPlantはむしろ後発と言えますが、マクドナルドのCEOであるクリス・ケンプチンスキー氏は「植物ベースの製品は現代の消費者のトレンドであり、マクドナルドにとって重要なのは『植物ベースのハンバーガーを販売するかどうか』ということではなく『いつ販売するか』ということです」とコメントしました。McPlantのラインでハンバーガーのほか、チキンバーガー、朝食のサンドイッチなどを提供する予定で、アメリカ・マクドナルド代表のジョー・アーリガー氏は2021年に肉不使用のクリスピー・チキン・サンドイッチを販売すると述べています。