映画『キングスマン』シリーズでキレキレのアクションを披露したオスカー俳優コリン・ファースが、新作ゾンビ映画『ニューヨーク・ウィル・イート・ユー・アライブ(仮題) / New York Will Eat You Alive』に主演する。Deadlineなどが報じた。

『ニューヨーク・ウィル・イート・ユー・アライブ(仮題)』は、STXfilmsと中国のテンセント・ピクチャーズの下で制作されるアクションコメディー。アニメシリーズ化や舞台化もされている中国の人気デジタルコミック「Zombie Brother」を基に、ゾンビによる世界の終末を生き抜こうとするニューヨーカーの一団の姿を描く。

STXfilms映画部門のトップであるアダム・フォーゲルソンは「われわれは常々、原作に命を吹き込み、アクションを高められるような俳優をキャスティングしたいと考えており、それにはコリン・ファース以上の選択肢はありませんでした」とコメント。『ニューヨーク・ウィル・イート・ユー・アライブ(仮題)』ではアクションだけでなく、コリンらしい乾いたユーモアもさく裂することになるという。

メガホンを取るのは『ロマンティックじゃない?』『ファイナル・ガールズ 惨劇のシナリオ』のトッド・ストラウス=シュルソン監督だ。現在は『キアヌ』のアレックス・ルーベンスが執筆した脚本を『ドクター・ドリトル』のダン・グレゴール&ダグ・マンドが改訂中で、プロデューサーの一人には俳優のチャニング・テイタムも名を連ねている。(編集部・市川遥)