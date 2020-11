いつかは新型コロナウィルスも終息し、また自由に海外旅行を満喫できる日が来ることでしょう。

今のうちにじっくりと、訪れたい国がないか吟味しておくのもいいのではないでしょうか。

「あなたの国を訪ねたら、どの料理を試してみるべき?」

この質問に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

What food should someone try if they visit your country?

●ドイツに来たら、本物のパン屋から本物のパンを食べるといい。



↑ドイツ人にパンを差し出したら、「ノーサンキュー、自分で持ってきた」と言われたよ。



●ベトナム。(もちろん)フォー、バインミー。

でもハノイに来たらブンチャーを試してみて、必ず食べるべき。



(Bun cha - Wikipediacredit:Buinguyencuong)



●南アフリカのビルトング。



(Biltong - Wikipediacredit:Delia du Plessis)



●コロンビアのおすすめは、チョコレート・サンタフェレニョ(ココア)。

きっと「ココアの何が特別なの?」と考えていると思う。あるいはコロンビアの麻薬のジョークとかね。でも言わせて。



南米の高山の寒い朝で、一杯のココアほど精力や活力を与えてくれるものはない。それに我々のココアには他のココアにはない、3つの違いがある。



その1:濃厚なカカオをさらに濃縮している。他国のものは砂糖とココアパウダーを牛乳で混ぜたものがベースだけどコロンビアでは違う。チョコレートは純粋なカカオの塊で精製されていない。ほんの少しの黒糖とシナモンを加える。その結果、ひどく甘ったらしくない、濃厚で風味豊かで、甘みや香ばしくて深い香りが生まれる。



その2:作り方。これもコロンビアでは違う。チョコレートを細かくすり砕くのではなく、背の高い金属のティポットに似たダークゴールドのインゴットで、ミルク、クローブ、シナモンといっしょに熱を加える。チョコレートが柔らかくなったら木で叩くように泡立てる。すると軽い泡だった飲み物ができる。



その3:チーズ。そう。我々はチーズをそこに入れる。眉をひそめるかもしれないが、これは塩分のない柔らかいチーズ。ホットチョコレートの中に入れて柔らかくなったら出して食べる。

コロンビアには他にも料理はあるが、今は外国暮らしの自分としては、一番恋しいのはチョコレート・サンタフェレニョなんだ。



↑いったい何を売ろうとしているのか100%わからないが、それを100%買おうと思う。



●フィンランドにはプーロと呼ばれる朝食がある。コーヒーマグの底にコインを置いて、それが見えなくなるまで上からコーヒーを注ぐ。それから今度はコインが見えるようになるまでウォッカを注ぐ。タバコと一緒なら更に楽しめる。



↑タイにいたときに「フィランドの朝食」というメニューがあった。それはウォッカ、コーヒー、タバコ2本だったので、観光客用のジョークかと思っていた。



●ポーランドのおすすめ。

・ピエロギ。

サワークリーム、ベーコン、炒めたオニオンがトッピングされた揚げたチーズとポテトのピエロギを試してみて。あるいは甘いブルーベリー、ストロベリーなどのピエロギも試すといい。



(ピエロギ - Wikipediacredit:Stako)



●ベルギーのおすすめ。

フライドポテト、ベルギーワッフル、プラリーヌ(アーモンド・くるみなどを入れた砂糖菓子)、ビール……。



●2つだね。

1つはみんなが嫌うかもだが、とてもおいしい。シュールストレミング(世界一臭い食べ物)と白玉ねぎとピクルス。

(シュールストレミング - Wikipedia)



もう1つは、みんなも好きなやつ。ストロープワッフル(薄い円形ワッフル生地の間にシロップを挟んだもの)

(ストロープワッフル - Wikipedia)



●フランスのおすすめ。

タルト・フランベ(アルザス風ピザ)

(タルト・フランベ - Wikipedia)



パリ・ブレスト(リング型のシュー)

(パリ・ブレスト - Wikipedia)



クイニーアマン(バターたっぷりの焼き菓子)

(クイニーアマン - Wikipedia)



そしてもちろん本場のクロワッサン。

(クロワッサン - Wikipedia)



●アイスランド出身のおすすめ。

スキール"Skyr"(コテージチーズ/ヨーグルト)を試してみるといい。



●シリアのおすすめ。

シャワルマ。もしシリアに行ったら食べて。いろいろな場所で食べたけど、シリアのものが最高。ほとんどの人が食べる機会がないのが残念。



その他あまりに多すぎて紹介しきれないほどでした。いつか旅行が自由にできる日が来るまではおあずけですね。