【Huluランキング】『シカゴ・ファイア』ら3作が揃い踏み！（10月27日更新）

すっかり秋めいてきて、冬の気配も感じる中、オンライン動画配信サービスのHuluから、10月21日(水)から27日(火)までの1週間、そして10月全体で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! 週間・月間でのTVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、国内ドラマ作品部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

<月間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『鬼滅の刃』

2.『極主夫道』

3.『私たちはどうかしている』

4.『35歳の少女』

5.『ウォーキング・デッド』

6.『半妖の夜叉姫』

7.『東京タラレバ娘』

8.『呪術廻戦』

9.『Nizi Project』

10.『#リモラブ 〜普通の恋は邪道〜』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『24 -TWENTY FOUR-』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『シカゴ・ファイア』

5.『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』

6.『シカゴ P.D.』

7.『ビューティ&ビースト/美女と野獣』

8.『スクリーム・クイーンズ』

9.『ゲーム・オブ・スローンズ』

10.『グッド・ワイフ』

国内ドラマ作品トップ10

1.『極主夫道』

2.『私たちはどうかしている』

3.『35歳の少女』

4.『東京タラレバ娘』

5.『#リモラブ 〜普通の恋は邪道〜』

6.『アンナチュラル』

7.『今日から俺は!!』

8.『僕らは恋がヘタすぎる』

9.『バベル九朔』

10.『親バカ青春白書』





<週間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『鬼滅の刃』

2.『極主夫道』

3.『35歳の少女』

4.『呪術廻戦』

5.『#リモラブ 〜普通の恋は邪道〜』

6.『炎炎ノ消防隊』

7.『有吉の壁』

8.『名探偵コナン』

9.『半妖の夜叉姫』

10.『ハイキュー!! TO THE TOP』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『24 -TWENTY FOUR-』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『シカゴ・メッド』

5.『シカゴ・ファイア』

6.『スリーピー・ホロウ』

7.『シカゴ P.D.』

8.『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』

9.『9-1-1:LA救命最前線』

10.『私のIDはカンナム美人』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『ザ・プラネッツ 太陽系ものがたり』

2.『アメリカズ・ゴット・タレント』

3.『ソーイング・ビー』

4.『サタデー・ナイト・ライブ』

5.『密着! 伝説のスーパーカー誕生の秘密』

6.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

7.『ジェイミー・オリヴァー15MM 〜ぼくのスマートクッキング〜』

8.『ライド with ノーマン・リーダス』

9.『ワンダー・オブ・オーシャン:不思議な世界』

10.『マーサの楽しい料理教室』

週間ランキングの総合部門では、劇場版も大ヒット中の『鬼滅の刃』に次ぐ形で『極主夫道』が健闘中。人気漫画を原作とする本作の主人公は、数々の伝説を残した最凶の極道"不死身の龍"。極道から足を洗った彼が選んだ道はなんと専業主婦で、町内、極道、警察が相まみえる中で、極主夫流の正義と家族愛が描かれる。主演を務めるのは玉木宏で、放送開始以来、何度もTwitterのトレンド入りするほど注目を集めている。10月下旬には人気声優の津田健次郎が主人公を演じるアニメ化製作も発表されており、このシリーズの勢いはしばらく止まらなさそうだ。

海外ドラマ部門では、10月に順次配信スタートとなった『シカゴ』シリーズが3作ともトップ10入り。前々週(10月7日〜13日)より『シカゴ・ファイア』、前週(10月14日〜20日)より『シカゴ P.D.』、そしてこの週より『シカゴ・メッド』が順調にランクインを果たした。また、日本リメイクが放送中の『24 -TWENTY FOUR-』が依然として上位をキープしている。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、英国発の人気コンテスト番組『ブリティッシュ ベイクオフ』の製作者が手掛ける番組『ソーイング・ビー』が3位につけた。『ブリティッシュ ベイクオフ』ではお菓子やパンを焼く腕を競うのに対し、こちらでは裁縫自慢たちが英国ナンバー1の称号を競う。

対する月間ランキングでは、総合部門は週間ランキングと全体的に似ているものの、『ウォーキング・デッド』が5位に浮上した点は大きな違いだ。海外ドラマ部門では、週間ランキングとトップ5はほぼ同じだが、5位に『ウォーキング・デッド』のスピンオフ『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』が顔を出している。国内ドラマ部門では、現在放送中の新ドラマのほか、『私たちはどうかしている』『アンナチュラル』『今日から俺は!!』『親バカ青春白書』の4本が9月の月間ランキングに続いてトップ10圏内に入った。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『シカゴ・メッド』シーズン1 Huluで配信中 © 2015 Universal Television LLC. All Rights Reserved./『シカゴ P.D.』シーズン1〜4 Huluで配信中 ※シーズン5は11月8日(日)から配信予定 © 2013 Universal Television LLC. All Rights Reserved./『極主夫道』Huluで配信中 ©おおのこうすけ / 新潮社・読売テレビ/『ソーイング・ビー』シーズン1〜2 Huluで配信中 © Love Productions WW all media unlimited 2013