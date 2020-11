混雑する時間帯に買い物に出かけ、レジ待ちの長蛇の列にうんざりした経験は誰でもあるだろう。このほど、レジ待ちのイライラが原因で殺人事件が発生した。アメリカ・オハイオ州の日用品店の駐車場で、レジ係ともめた男性が、別の男に射殺される事件が発生したと海外ニュースサイト『Daily Mail』『Cleveland』などが10月20日までに報じた。 >>カップルに「デブ」と言われた女性、銃で撃たれて殺される 反論したことで喧嘩に<< ​​​記事によると、32歳の男性は10月16日夕方、家族とともに大手チェーンの日用品店を訪れたという。男性は、レジでお会計をする際に、対応していたレジ係と言い争いを始めた。口論となった原因は詳しくは報じられていないが、支払い金額について「相違」があったそうだ。この口論が原因で、レジには長蛇の列が発生。見かねた警備員が、2人の間に入り、男性をお店の外に連れ出したという。警備員と男性が話をしている時に、別の男(以下A)が突然、怒りながら男性のもとへやってきた。Aは、行列の原因を作った男性に怒り心頭。今度は、男性とAが口論を始めたという。その後、口論は殴り合いに発展。男性がAの顔面を殴ると、Aは持っていた銃で男性を撃ったそうだ。男性は駐車場で倒れているところを発見され、救急車が呼ばれたものの、その場で死亡が確認された。Aは現場から逃走。警察はAの行方を追っているが、その後逮捕されたなどの続報はない。このニュースが世界に広がると、ネット上では、「たかがレジ待ちで怒るなよ」「イライラしても普通、銃で人を撃たない」「ショッピングの時も銃を持っているのか。恐ろしい」「レジで流れを止める人は嫌い。文句があるならお客様サービスカウンターに行ってくれ」「被害者は常に誰かと言い争いしているタイプだな」「先に手を出したのは被害者。どちらにも同情できない」「素直に謝っていれば、男性は死なずに済んだかも」などと大きな反響が寄せられた。海外には、行列に並んでいるときのトラブルで命を落とした人が、他にもいる。アメリカ・ミシガン州のお化け屋敷で、入場待ちの列の割り込みをめぐって、男性が射殺される事件が発生したと海外ニュースサイト『Daily Mail』『Fox News』などが9月29日までに伝えた。記事によると、29歳の男性は9月27日午後、ガールフレンドとともに、お化け屋敷を訪れたという。入場待ちの行列ができており、2人は列に並んだそうだ。しばらくして、2人の前にいた男(以下B)が、列が進んでも前に進まなかった。そこで2人は、Bを飛ばして前に進んだようだ。「割り込まれた」と思ったBは、男性と言葉を交わしたがその後、口論に発展した。男性はガールフレンドに「車のところに行ってくる」と告げ、近くの路上に停めていた車のもとへ去っていた。Bも男性の後を追って行ったそうだ。しばらくして、車の方から銃声が聞こえたという。男性は道路に横たわっており、首、胸、脇腹を撃たれていた。すぐに病院へ搬送されたが、死亡が確認されたという。男性を撃った相手はBとみられており、その場から逃走。現在もその行方が分かっていない。警察は近くの防犯カメラに映っていたBらしき人物の映像を公開。報奨金付きで情報提供を呼び掛けている。遊園地や飲食店、スーパーのレジまで、行列待ちは様々な場所で発生する。一向に進まない行列を目の前にすると、誰でもイライラするものだ。だからといって、そのイライラを相手にぶつけて、命まで奪っていいはずがない。記事内の引用についてFather, 32, is shot dead after he and a man got into an argument over him holding up the line at an Ohio Family Dollar(Daily Mailより)https://www.dailymail.co.uk/news/article-8860105/Father-32-shot-dead-holding-line-Ohio-Family-Dollar.htmlMan fatally shot shopper who made him stand in line at Family Dollar in Cleveland, police say(Cleveland.comより)https://www.cleveland.com/metro/2020/10/man-fatally-shot-shopper-who-made-him-stand-in-line-at-family-dollar-in-cleveland-police-say.htmlMan, 29, is shot dead after an argument about cutting in line at a haunted house in Michigan(Daily Mailより)https://www.dailymail.co.uk/news/article-8781475/Man-killed-dispute-line-Michigan-haunted-house.htmlMichigan man fatally shot after argument in line at haunted house(Fox Newsより)https://www.foxnews.com/us/michigan-man-shot-police-haunted-house