¡Ø¥Ï¥ê¥Ý¥¿¡ÙÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡È¥ß¥Ê¥ê¥Þ¡É¤È¤Ï¡© ¿ôÉÃ´Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÁ´ÎÏÅêµå¤ÎåÌÌ©»Å»ö
¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¼ê¤¬¤±¤ë
±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊËâË¡³¦¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Á¤é¤Ã¤È±Ç¤ëËÜ¤ÎÉ½»æ¤äÊÉ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖMinaLima¡×¡Ê¥ß¥Ê¥ê¥Þ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¦2020Ç¯¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥Ý¥¿¡×3Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¥ß¥é¥Õ¥©¥é¡¦¥ß¥Ê¤È¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥ê¥Þ¤Î2¿Í¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºî¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢°Ê¹ß¤ÎºîÉÊ¤â¶¦Æ±¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£2¿Í¤ÎÉÄ»ú¤«¤é¤È¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ê¥ê¥Þ¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¥¤¥é¥¹¥È¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤â¡Ö¥Ï¥ê¥Ý¥¿¡×¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë¿¼¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¤Ç¤Õ¤¯¤í¤¦¤¬¥Ï¥ê¡¼¤ËÆÏ¤±¤¿¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤«¤é¤Î¼ê»æ¡¢ËâË¡³¦¤Î¿·Ê¹¡ÖÆü´©ÍÂ¸À¼Ô¿·Ê¹¡×¤Î»æÌÌ¡¢¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¤Ç¥Ï¥ê¡¼¤¿¤Á¤¬»ý¤ÁÊâ¤¯¶µ²Ê½ñ¡Ä¡Ä¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ß¥Ê¥ê¥Þ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÎã¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢Âè3ºî¡Ø¥¢¥º¥«¥Ð¥ó¤Î¼ü¿Í¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÇ¦¤Ó¤ÎÃÏ¿Þ¡×¡£¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¤ë¤È¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¹»Æâ¿Þ¤È¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëËâË¡¤ÎÃÏ¿Þ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤ÈÃÏ¿Þ¾å¤ÎÀþ¤¬¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê¼êÉÁ¤¤ÎÊ¸»ú¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤¤¤¿¤º¤éÀìÌçÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÌó8¥õ·î¤ò¤«¤±¤ÆÀ©ºî
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ØÉÔ»àÄ»¤Îµ³»ÎÃÄ¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯²È¤Î²È·Ï¿Þ¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤ä¡¢¡ØÆæ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¤ÇÁÐ»Ò¤Î¥¦¥£¡¼¥º¥ê¡¼·»Äï¤¬³«¶È¤·¤¿¤¤¤¿¤º¤éÀìÌçÅ¹¡Ö¥¦¥£¡¼¥º¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡¦¥¦¥£¡¼¥º¡×¤Î¾¦ÉÊ¤â¥ß¥Ê¥ê¥Þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë2¿Í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï±Ç²èËÜÊÔ¤Î¿ï½ê¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£J.K.¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¸¶ºî¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤Êµ½Ò¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´°Á´¤Ë2¿Í¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¿ôÉÃ¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¡¢2¿Í¤¬¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤¤¤¿¤º¤éÀìÌçÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÌó8¥õ·î¤ò¤«¤±¤ÆÀ©ºî¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤Û¤ó¤Î1Ê¬¼å¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ê¥ê¥Þ¤Ï°õºþÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø»à¤ÎÈëÊõ PART1¡Ù¤Ç¥Ï¥ê¡¼¤È¥Ï¡¼¥Þ¥¤¥ª¥Ë¡¼¤¬Ë¬¤ì¤¿ÊèÃÏ¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊèÀÐ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÃ´Åö¡£ÊèÀÐ¤Ë¤Ï2¿Í¤Î¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬Ä¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥ê¥Ó¥¢¤äÀ©ºîÈëÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙËÜÊÔ¤ò¸«ÊÖ¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¥ß¥Ê¥ê¥Þ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï±Ç²è¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¿·¾¦ÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î³èÆ°µòÅÀ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼·ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖHouse of MinaLima¡×¤¬2016Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤·¤Æ½é¤Î¹ñ³°¿Ê½Ð¤È¤·¤ÆÂçºå¤Ë2¹æÅ¹¤ò¹½¤¨¤¿¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥óËÜÅ¹¤¬¥½¡¼¥Û¡¼ÃÏ¶è¤Ë°ÜÅ¾¤·¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡£¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤âÌµÎÁ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥ß¥Ê¥ê¥Þ¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¡¢¥¢¡¼¥È¥×¥ê¥ó¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤âÉý¹¤¯¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÀè·î10·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ê¥ê¥Þ¤¬ÁÞ³¨¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿·ÁõÃú¤Î¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡×½ñÀÒ¤¬È¯Çä¡ª ±Ç²è¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¥ß¥Ê¥ê¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìºý¡£±Ñ¸ìÈÇ¤ÎÂ¾¤ËÆüËÜ¸ìÈÇ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¡ÊÊ¸¡§Sara Suzuki¡¿London¡Ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤òºÌ¤ë±Ñ¹ñÇÐÍ¥¡¢¥ª¥¹¥«¡¼ÇÐÍ¥¤Ï¤¸¤á¼çÌòµé¤¬¥´¥í¥´¥í¡ª
¡Ö¥Ï¥ê¥Ý¥¿¡×¸¶ºî¼Ô¤Îº¹ÊÌÅªÈ¯¸À¤ò¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤é¤¬ÈãÈ½
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥Ó¡ÙÂè3ºî¤¬Íè½Õ¤Ë»£±Æ³«»Ï¡ª¥í¥±ÃÏ¤Ï¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í
¾®´ØÍµÂÀ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥Ï¥ê¥Ý¥¿°¦¸ì¤ë