アジア発9人組ガールズグループ・TWICEが、写真集『YOU ONLY LIVE ONCE』(光文社)を11月24日に発売。彼女たちのキュート&ゴージャスな魅力が満載の、日本特別仕様の写真集となっている。いまや韓国、日本、中国のアジアのみならず、世界中のファンを虜にするワールドワイドなガールズグループとしてトップに君臨するTWICE。そんな彼女たちが今回発売する写真集『YOU ONLY LIVE ONCE』は、これまでにSEVENTEEN、TWICE、IZ*ONEなどの超⼈気グループの撮り下ろし写真と豪華な特典で“神写真集”として絶⼤な⼈気を誇る、K‐POPトップアーティストの写真集「Diconシリーズ」を、「Dicon JAPAN EDITION」として、ハイクオリティな⽇本語版に再編集し、さらに日本だけの豪華特典などをつけてバージョンアップしたもの。9人のキュート&ゴージャスな撮り下ろし写真が多数収録されており、また「Q&A」やヒストリーなど、あらゆる角度からTWICEの魅力を紹介している。さらに特典には、JAPAN EDITIONのために特別に製作された高級仕様の鉛筆セットや、メンバー自らがデザイン・手描きした携帯用ラッキーチャーム、メンバーのメッセージなどを使用して一緒に作れるDIYダイアリー、そして、ハイクオリティな両面フォトカードが付属される。TWICE写真集『YOU ONLY LIVE ONCE』JAPAN EDITIONは11月24日発売。価格は4500円(税別)。