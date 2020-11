スクウェア・エニックスは11月6日(金)、「ファイナルファンタジーIV」のPC版の配信をSteamにて開始。それにともない、配信中のスマートフォン版「ファイナルファンタジーIV」もアップデートされる(購入済みのアプリは無償アップデート対象)。

配信されたPC版「ファイナルファンタジーIV」は、1991年にスーパーファミコンで発売された「ファイナルファンタジーIV」をフルリメイクした、ニンテンドーDS版を移植したものとなる。

今回、STEAM版の配信とスマートフォン版のアップデートを記念して、通常価格の50%オフとなる期間限定セールが実施される。

・STEAM向けに調整されたUIや操作感

・伝説のクリスタルがいま、静かに語り始める







STEAM版配信&スマートフォン版アップデート記念セール

セール期間は2020年11月6日(金)〜11月8日(日)の3日間。この期間、各ストアで50%以上の割引率となっているので、この機会にぜひプレイしてみよう。



<配信ストアとセール価格>

・PC STEAM

https://sqex.to/WVZGY

1980円⇒セール価格:990円





・App Store(iPhone)

https://sqex.to/Hg7WK

1840円⇒セール価格:860円





・Google Play

https://sqex.to/GMq

1840円⇒セール価格:860円





・SQUARE ENIX MARKET

https://sqex.to/luiAJ

1800 ポイント⇒セール価格:840ポイント





・Amazon アプリストア

https://sqex.to/FfG02

1840円⇒セール価格:860円





<「ファイナルファンタジーIV」とは>

1991年にスーパーファミコンで発売された「ファイナルファンタジーIV」をフルリメイクしたニンテンドーDS版を、スマートフォンやSTEAMに移植したのが本作だ。シリーズの代名詞とも言える「アクティブタイムバトル」が、初めて登場したことでも知られている。また、ほかのキャラクターからアビリティを引き継ぐことができる「デカントアビリティ」システムにより、戦闘をより戦略的に進められるようになった。













スマートフォン版にはオープニングムービーが追加実装

ニンテンドーDS版に収録されていたオープニングムービーを、スマートフォン版に改めて実装している。



【ゲーム情報】

■ファイナルファンタジーIV

配信ストア:STEAM/App Store/Google Play/Amazon アプリストア/SQUARE ENIX MARKET

ジャンル:RPG

配信日:2020年11月6日(金)

対応言語:日本語・英語・フランス語・イタリア語・ドイツ語・スペイン語・中国語(繁体字・簡体字)・韓国語・タイ語・ロシ ア語、ブラジルポルトガル語

※配信中のスマートフォン版を購入済の方は、本アップグレード版へ無償アップデートされる。



© 1991,2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION : © 2007 YOSHITAKA AMANO

