TVアニメ「吸血鬼すぐ死ぬ」2021年に放送決定！ドラルク役に福山潤、ロナルド役に古川慎
週刊少年チャンピオンにて連載中のギャグ漫画『吸血鬼すぐ死ぬ』(原作:盆ノ木至)が、2021年にアニメ化されることが決定した。ドラルク役を福山潤、ロナルド役を古川慎が演じる。公式Twitterアカウントでは2人のスペシャルボイスメッセージも公開されている。
アニメーション制作はマッドハウス。監督を神志那弘志氏(代表作:アニメ『HUNTER×HUNTER』監督)、シリーズ構成を菅原雪絵氏(代表作:アニメ『オーバーロード』シリーズ構成)、キャラクターデザインを中野繭子氏(代表作:アニメ『WWW.WORKING!!』キャラクターデザイン/総作画監督)が担当する。
【キャスト】
ドラルク:福山 潤
ロナルド:古川 慎
【スタッフ】
原作:盆ノ木至
監督:神志那弘志
シリーズ構成:菅原雪絵
キャラクターデザイン:中野繭子
【Twitter】
「吸血鬼すぐ死ぬ」公式
https://twitter.com/johnwakawaii
アニメーション制作はマッドハウス。監督を神志那弘志氏(代表作:アニメ『HUNTER×HUNTER』監督)、シリーズ構成を菅原雪絵氏(代表作:アニメ『オーバーロード』シリーズ構成)、キャラクターデザインを中野繭子氏(代表作:アニメ『WWW.WORKING!!』キャラクターデザイン/総作画監督)が担当する。
【キャスト】
ドラルク:福山 潤
ロナルド:古川 慎
【スタッフ】
原作:盆ノ木至
監督:神志那弘志
シリーズ構成:菅原雪絵
キャラクターデザイン:中野繭子
【Twitter】
「吸血鬼すぐ死ぬ」公式
https://twitter.com/johnwakawaii