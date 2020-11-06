週刊少年チャンピオンにて連載中のギャグ漫画『吸血鬼すぐ死ぬ』(原作:盆ノ木至)が、2021年にアニメ化されることが決定した。ドラルク役を福山潤、ロナルド役を古川慎が演じる。公式Twitterアカウントでは2人のスペシャルボイスメッセージも公開されている。



アニメーション制作はマッドハウス。監督を神志那弘志氏(代表作:アニメ『HUNTER×HUNTER』監督)、シリーズ構成を菅原雪絵氏(代表作:アニメ『オーバーロード』シリーズ構成)、キャラクターデザインを中野繭子氏(代表作:アニメ『WWW.WORKING!!』キャラクターデザイン/総作画監督)が担当する。



【キャスト】

ドラルク:福山 潤

ロナルド:古川 慎



【スタッフ】

原作:盆ノ木至

監督:神志那弘志

シリーズ構成:菅原雪絵

キャラクターデザイン:中野繭子



【Twitter】

「吸血鬼すぐ死ぬ」公式

https://twitter.com/johnwakawaii