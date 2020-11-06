¥¿¥«¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤Î¥ê¥ª¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤¬¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¯¹ñ¤Ø¤ÎÆ»¤òÂó¤¤¤¿
PLAYBACK¡ª¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ì¾¾¡Éé¡¼¡¼ÁÉ¤ëµ²±¡¡Âè40²ó¡¡¡¡
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ê³¤È´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹º×Åµ¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤Æ±þ±ç¤·¤¿¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¡¢Ì¾¾¡Éé¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¡¡¡¢¡¡¡¢¡¡¡
2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤òÀï¤¦¹â¶¶Îé²Ú¡Ê±¦¡Ë¤È¾¾Í§Èþº´µª
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¡¢Ê£¿ô¥Ú¥¢¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤êÂ³¤±¡¢2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÇÆ£°æ¿ð´õ¡¦³À´äÎá²ÂÁÈ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£°Ê¹ß¤â¡¢14Ç¯¡¢15Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Ú¥¢¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸ü¤¤ÊÉ¤ò¤º¤Ã¤ÈÊø¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£³°Ì¤ÎÊ¡Ëü¾°»Ò¡¦çÐÍ±¤¯¤ë¤ßÁÈ¤Ï¶Ïº¹¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤º£²¥Ú¥¢½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¶¶Îé²Ú¡¦¾¾Í§Èþº´µªÁÈ¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÁ´¹ñ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¾Í§¤Ï¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯¤Î06Ç¯¤Ë40Æü´Ö¤ÎÃæ¹ñ¹ç½É¤ò·Ð¸³¡£¤½¤ì¤òµ¡¤ËÃæ¹ñÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÉÝ¤µ¡×¤â´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÜ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ë¶¯¹ë¹»¡¦À»¥¦¥ë¥¹¥é³Ø±¡±ÑÃÒ¹â¤ËÆþ³Ø¸å¤Ï¡¢£±Ç¯½©¤«¤é£±³ØÇ¯¾å¤Î¹â¶¶¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÁÈ¤ó¤À¡£¹â¶¶¤Ï¾¾Í§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¾Í§¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÊý¡¢»ä¤Ï¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡£»ä¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¾¾Í§¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¾Í§¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ú¥¢¤Ï¹â¹»£²Ç¯¡¢£³Ç¯¤ÈÏ¢Â³¤ÇÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢£³°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¡£10Ç¯¤Ë¤Ï¹â¶¶¤¬Àè¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥æ¥Ë¥·¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¾Í§¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¹â¶¶¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°21°Ì¡¢ÆüËÜÀª£´ÈÖ¼ê¤Ç½Ð¾ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£°æ¤È³À´ä¤Î¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò¸«¤Æ¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±°Õ¼±¤¬°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾Í§¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÆ£°æ¤µ¤ó¤È³À´ä¤µ¤ó¤Î¥Ú¥¢¤È¤¤¤¤¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¶µ¤¨¤é¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤â¼¡¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡12Ç¯£¹·î¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¥´¡¼¥ë¥É¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢10·î¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÍ¥¾¡¤ÎÅÄ¶ª¡¦ìä螭é²ÁÈ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò10°Ì¤Ë¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë14Ç¯£µ·î¡¢½÷»Ò¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤Î¥æ¡¼¥Ð¡¼ÇÕ¤Ç¡¢Âè£±¥À¥Ö¥ë¥¹¤È¤·¤Æ£¶»î¹çÁ´¾¡¤Ç¥Á¡¼¥à½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¤³¤ì¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÃå¼Â¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ10·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò£±°Ì¤È¤·¡¢15Ç¯£µ·î¤«¤é¤Î¥ê¥ª¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦Àï¤¤¤Ë¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢12·î¤Ë¤Ï°ì»þ£´°Ì¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢Íâ16Ç¯£³·î¤Ë¤ÏºÆ¤Ó£±°Ì¤Ë¾å¤²¤ÆÂè£±¥·¡¼¥É¤Ç¥ê¥ª¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò²áÅÙ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¡£¸ÞÎØÁ°ºÇ¸å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ê¡¼¥º¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¶·î¾å½Ü¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¾¾Í§¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î»þ¡¢¡Ø¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¸ÞÎØ¤Ç¤Ï1°Ì¤Î½Å°µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤â¡Ö¸ÞÎØ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡ØÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤À¤«¤é¶â¥á¥À¥ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é£²¡¢£³¥«·î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸ÞÎØ¹ç½É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Î£³»î¹ç¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤·¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤ÇÁ´¥²¡¼¥à¤ÇÁê¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤ò15ÅÀ°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£½à¡¹·è¾¡¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Àï¤Ç¤ÏÂè£²¥²¡¼¥à¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÊÂ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤Ã¤Æ21ÂÐ£¹¤Ç¼è¤ê¡¢¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ï¡¢£µ·î¤Î¥æ¡¼¥Ð¡¼ÇÕ¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤ÎÅ¢·Ê¶ä¡¦¿½¾º瓚ÁÈ¤¬Áê¼ê¤Ç¥ä¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡Ê£µ·î¤Ë¡ËÉé¤±¤¿»þ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¸ß¤¤¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤¦¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹â¶¶¤¬ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÈ×¤«¤éÆÍ¤Êü¤·¤Æ21ÂÐ16¡¢21ÂÐ15¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶¯¹ë¹ñ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Ú¥Ç¥ë¥»¥ó¤È¥«¥ß¥é¡¦¥ê¥¿¡¼¥æ¥Ò¥ë¤Î¥Ú¥¢¡£¹â¶¶¤È¾¾Í§¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¤Î±÷ÍÎ¡¦ÅâÊ¥ÞÛÁÈ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¥Ú¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Ç¥ë¥»¥ó¤È¥ê¥¿¡¼¥æ¥Ò¥ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì30ºÐ¤È32ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¿ÈÄ¹178Ñ¤È183Ñ¤ÎÄ¹¿È¤ò³è¤«¤·¤¿¶¯ÂÇ¤Ë¹â¶¶¤È¾¾Í§¤Ï¶ìÀï¤·¡¢Âè£±¥²¡¼¥à¤Ï18ÂÐ21¤Ç¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¾Í§¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÂè£±¥²¡¼¥à¤Ï»ä¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¶¯ÂÇ¤ò¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¡£·è¾¡¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤ÈÅö¤¿¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢¸þ¤³¤¦¤ÎËÜµ¤¤ò´¶¤¸¤ÆºÇ½é¤Ï¾¯¤·¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¹â¤¤µå¤ò»È¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òÁö¤é¤»¡¢·ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÊø¤»¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£²¥²¡¼¥àÌÜ°Ê¹ß¤Ï¤½¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×
¡¡Âè£²¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏ¢¼è¤·¤Æ21ÂÐ9¤Ç¼è¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é¶¥¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÃæÈ×¤«¤é¤Ï¡¢¥Ú¥Ç¥ë¥»¥ó¤È¥ê¥¿¡¼¥æ¥Ò¥ë¤¬¼¹Ç°¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢19ÂÐ16¤È¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹â¶¶¤È¾¾Í§¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¹â¶¶¤È¾¾Í§¤Ï¡¢´ñÀ×Åª¤ÊµÕÅ¾·à¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢Éé¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤º£±ËÜ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ø¤ª¤©¡Ù¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Êµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤È¡£¤½¤ì¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾Í§¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤À¤±¡¢¡Ø¤³¤³¤ÇÉé¤±¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á°Æü¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î°ËÄ´³¾Áª¼ê¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿»î¹ç¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÁê¼ê¤Î¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¤¬£³²ó¤â¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Á¤ËÎ®¤ì¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄü¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤«¤é¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥Ú¥¢¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ´¤ê¤ËÁê¼ê¤â¾Ç¤ê»Ï¤á¤ÆËÞ¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢20ÂÐ19¤ÈµÕÅ¾¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¹â¶¶¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁê¼ê¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢Â³£µ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ¥¼è¤È¤Ê¤ê¡¢21ÂÐ19¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î¾¡¤Á¤ËÍè¤ë»ÑÀª¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î»î¹ç¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤Ë¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëµ¤Ç÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤Î·è¾¡¤ÏÉáÃÊ¤ÎÂç²ñ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾¾Í§¤Ï»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀÜÀï¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥Ú¥¢¤¬¡Ë¤¢¤ó¤Êµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ê¡¢¤È½ã¿è¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÆÃ¤ËºÇ¸å¤Î£²¡¢£³ÅÀ¤ÏÌµ¿´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¾¡°ø¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤ÐÂç¾æÉ×¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤«¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤·¤¿¤¤¤È¡¢½ã¿è¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡04Ç¯¤Ë¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤µ¤ì¤¿ËÑÃìÂÙ»á¤¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ãå¼Â¤ËÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£17Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î±ü¸¶´õË¾¤¬Í¥¾¡¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¡¢½÷»Ò¤¬¶ä¤ÈÆ¼¤Ç¡¢ÃË»Ò¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë18Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÏÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÅíÅÄ¸ÅÍ¤È½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¾¾ËÜËãÍ¤¡¦±Ê¸¶ÏÂ²ÄÆáÁÈ¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢19Ç¯¤ÏÈà¤é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë²Ã¤¨¤Æ±ü¸¶¤â½àÍ¥¾¡¡£ÆüËÜ¤Ï¡ÖÊ£¿ô¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¯¹ñ¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¹â¶¶¡¢¾¾Í§¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÎò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸å¤ËÂ³¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÀ¤³¦°ì¤Ø¤Î°ÕÍß¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£