『The Boys／ザ・ボーイズ』シーズン3で2人がレギュラーに昇格！シーズン2のNG映像も公開

Amazon Prime Videoの大ヒットドラマ『ザ・ボーイズ』のシーズン3で、2人がレギュラーに昇格することが発表された。また、シーズン2のNG映像も公開! 米Deadlineをはじめとするメディアが報じている。

シーズン3でレギュラーに昇格された一人目は、ホームランダーが率いるスーパーヒーロー・チーム"セブン"を生み出したヴォート社の社員アシュリー・バーネットを演じるコルビー・ミニフィ(『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』)。会社に尽くすアシュリーは常にチーム・メンバーに振り回され、ストレスを感じているというキャラクター。

そして二人目は、シーズン2で初登場した議員のヴィクトリア・ニューマンを演じるクローディア・ドゥーミット(『タイムレス』)。最終話で意外な正体が明かされた彼女が、いかにセブンやヴォート社に関わってくるのかが見どころとなりそうだ。

そして、『ザ・ボーイズ』の公式Twitterアカウントでシーズン2のNGシーンを集めた動画を公開された。映像では、深刻な顔をしたビリー・ブッチャー役のカール・アーバンが森で銃を構えると枯れ葉が引っ付いていて、カールが「クソっ!」と悪態をついたり、ランプライター役のショーン・アシュモアがライターをつけようとしても火がつかないなどを見ることができる。

Season 2 Bloopers because you deserve a treat today...and maybe a glass of milk October 27, 2020