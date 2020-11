『NCIS』シリーズも！『ブルーブラッド』などのCBSドラマ、コロナでエピソード数が少なめに

『NCIS』シリーズや『ブルーブラッド』などのヒット作を製作している米CBS。この秋よりスタートする同局の作品の話数が、新型コロナウイルス感染拡大懸念の影響で減ることが明らかになった。米TV Lineが報じている。

ハリウッドでのロケが今年3月中旬から9月中旬までシャットダウンされていたので、新シーズンのプレミアは例年の9〜10月開始より遅くなり、CBS作品の放送スタートは11月5日(木)からに。この日には『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のスピンオフ『ヤング・シェルドン』シーズン4、主演のアンナ・ファリスの降板が報じられた『Mom(原題)』シーズン8、そして『ヤング・シェルドン』『Mom』と同様『ビッグバン★セオリー』のチャック・ロリーが手掛ける新作コメディ『B Positive(原題)』が放送される。

今は多くの作品のロケが再開しているにも関わらず、コロナ関連の安全対策により、各エピソードのプロセスに少なくとも1日は追加されるなど、プロダクションのペースが以前より遅れ、さらに1話あたり数十万ドルの費用がかかるように。よって、エピソード数を少なくし、さらに新シーズンを遅らせてのスタートという現状で何とか、5月までのスケジュールを埋めることが必要となる。そのためCBSはいくつかの作品の話数を減らすという結果になった。

今シーズンの話数は以下の通り。

・全18話

『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン12

『The Neighborhood(原題)』シーズン3(『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』のマックス・グリーンフィールドが出演するシットコム)

・全16話

『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』シーズン11

『私立探偵マグナム』シーズン3

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン18

『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン7

『SEAL Team/シール・チーム』シーズン4

『ヤング・シェルドン』、『S.W.A.T.』に関しては、現時点では未定となっている。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン17

TM & (C) 2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『ブルーブラッド』シーズン1

(c) 2010-2011 CBS STUDIOS INTERNATIONAL