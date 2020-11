『NCIS』ポーリー・ペレットが女優業から引退?!意味深なツイートを投稿

大ヒット犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』で15シーズンにわたり出演し、アビー・シュート役で人気を博したポーリー・ペレットが、女優業からの引退を匂わす発言をSNSに投稿した。米Comicbook.comが伝えている。

ポーリーは『NCIS』を卒業後、同じ米CBSの新作コメディドラマ『Broke(原題)』に主演。9歳になる息子を育てるシングルマザーのジャッキー役を演じていたが、残念ながら今年6月に同作は1シーズンで終了し、ポーリーは久しぶりに契約に縛られない自由の身になったようだ。

10月31日(土)に、「誰かロサンゼルスで、タトゥーとボディピアスができる合法かつ安全な方法を知ってる? ついに(40年以上経って!!!!)、スタジオやレコード会社、モデル事務所との契約下にはなく、やりたいことが何でもできるの! 私は新しいタトゥーを入れてボディピアスをしたい!」とツイートした。

そして、「ついにハッピーに引退できた! これは、ずっと私が楽しみにしていたことなの!! 今、私の人生におけるルールは、"私の救助犬が気にしないなら、それでいいの!"という感じ。今は神と動物、植物にしか答えないわ。やったー!」と続けてツイートし、この投稿内の"引退"というワードが注目を集めている。

