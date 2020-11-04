GU¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤È¤Ë¤«¤¯»È¤¨¤ë♡¤æ¤ë¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á¯ÅÙ¹â¤á¤ÎºÇ½Ü¥³¡¼¥Ç
andGIRL¤è¤êºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¡¢àGU¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¤³¤Ê¤ì´¶È´·²¡ª¥¥ì¥¤¿§¤æ¤ë¥Ë¥Ã¥È¤ÇÍ·¤Ó¤òÂ¤·¤¿½Ü¥³¡¼¥Çá¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤â¥Õ¥ì¥¢¤Ê·Á¡õ¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð°ìµ¤¤Ëº£Ç¯¤Ã¤Ý¤µ¥¢¥Ã¥×¡ª»×¤¤ÀÚ¤ê¥ë¡¼¥º¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÇÉ¼ê¿§¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ã¦¡¦ÌµÆñ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¥Õ゙¥é¥¦¥ó¥Õ¥ì¥¢¥Ï゚¥ó¥Ä[°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ßÈÎÇä]¡ï1,990¡¿GU¡¡¥â¥Ø¥¢¥Ë¥Ã¥È¡ï15,400¡¿SNIDEL¡¡¥Ð¥Ã¥°¡ï21,000¡¿¥Ä¥¡¥Ë¥¥ê¥¹¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¡ï5,900¡¿¥»¥ó¥¹¥ª¥Ö¥×¥ì¥¤¥¹¡Ê¥»¥ó¥¹¥ª¥Ö¥×¥ì¥¤¥¹ ¥Ð¥¤ ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á ¥¥å¡¼¥×¥é¥¶¸¶½ÉÅ¹¡Ë
Point
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥Ö¥é¥¦¥ó¡õ¥Õ¥ì¥¢¤Ê·Á¤Çº£Ç¯É÷¤Ë »×¤¤ÀÚ¤ê¥ë¡¼¥º¤ÊÇÉ¼ê¿§¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥× ¥¥ì¥¤¿§¡ßÇ»¿§¤Î¥³¡¼¥Ç¤ËÇò¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÈ´¤±´¶¤ò½Ð¤·¤Æ
¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¥ì¥¤¤á¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡õ¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç°ìµ¤¤Ë¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¤æ¤ë¥Ë¥Ã¥È¹ç¤ï¤»¤ÏÄêÈÖ¤À¤±¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¥ë¡¼¥º¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤Ä¥ô¥£¥ô¥£¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ì¤Ð¿·Á¯¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤êÁÇºà¤Çµ¨Àá´¶¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¡£¥¥ì¥¤¿§¡ßÇ»¿§¤¬¤¯¤É¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Çò¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÈ´¤±´¶¤ò¡£
andGIRL2020Ç¯10·î¹æ¤è¤ê¡¡»£±Æ¡¿±óÆ£Í¥µ®¡ÊMOUSTACHE¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°æ´Ø¤«¤ª¤ê¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿¿¹¥æ¥¥ª¡ÊROI¡Ë¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿°¦¹ÃÀé¾ÐÈþ¡¡°ìÉôÊ¸¡¿º£Àî¿¿Ìí
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¤æ¤ë¥Ë¥Ã¥È¡ß¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÄêÈÖ¥³¡¼¥Ç¤òÂçÃÀ¤Ê¥ë¡¼¥º´¶¤ä¥Õ¥ì¥¢¤Ê¥é¥¤¥ó¤Çº£Ç¯É÷¤Ë¹¹¿·
¥Õ゙¥é¥¦¥ó¥Õ¥ì¥¢¥Ï゚¥ó¥Ä[°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ßÈÎÇä]¡ï1,990¡¿GU¡¡¥â¥Ø¥¢¥Ë¥Ã¥È¡ï15,400¡¿SNIDEL¡¡¥Ð¥Ã¥°¡ï21,000¡¿¥Ä¥¡¥Ë¥¥ê¥¹¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¡ï5,900¡¿¥»¥ó¥¹¥ª¥Ö¥×¥ì¥¤¥¹¡Ê¥»¥ó¥¹¥ª¥Ö¥×¥ì¥¤¥¹ ¥Ð¥¤ ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á ¥¥å¡¼¥×¥é¥¶¸¶½ÉÅ¹¡Ë
Çò¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¸µ¤ËÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹
Point
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥Ö¥é¥¦¥ó¡õ¥Õ¥ì¥¢¤Ê·Á¤Çº£Ç¯É÷¤Ë »×¤¤ÀÚ¤ê¥ë¡¼¥º¤ÊÇÉ¼ê¿§¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥× ¥¥ì¥¤¿§¡ßÇ»¿§¤Î¥³¡¼¥Ç¤ËÇò¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÈ´¤±´¶¤ò½Ð¤·¤Æ
¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¥ì¥¤¤á¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡õ¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç°ìµ¤¤Ë¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¤æ¤ë¥Ë¥Ã¥È¹ç¤ï¤»¤ÏÄêÈÖ¤À¤±¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¥ë¡¼¥º¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤Ä¥ô¥£¥ô¥£¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ì¤Ð¿·Á¯¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤êÁÇºà¤Çµ¨Àá´¶¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¡£¥¥ì¥¤¿§¡ßÇ»¿§¤¬¤¯¤É¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Çò¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÈ´¤±´¶¤ò¡£
andGIRL2020Ç¯10·î¹æ¤è¤ê¡¡»£±Æ¡¿±óÆ£Í¥µ®¡ÊMOUSTACHE¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°æ´Ø¤«¤ª¤ê¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿¿¹¥æ¥¥ª¡ÊROI¡Ë¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿°¦¹ÃÀé¾ÐÈþ¡¡°ìÉôÊ¸¡¿º£Àî¿¿Ìí