アンドリュー・リンカーン、Zoom生配信『クリスマス・キャロル』でスクルージに！

イギリスで12月12日(土)から24日(木)に上演される『クリスマス・キャロル』で『ウォーキング・デッド』のリックこと、英国俳優アンドリュー・リンカーンがスクルージを演じることが明らかになった。

米AMCの大ヒットサバイバル ・パニックドラマ『ウォーキング・デッド』のシーズン9で降板していたアンドリュー。イギリスで暮らす家族と離れ離れでいる時間が長くなったことを理由に本作を卒業していたが、全世界に生配信される「Old Vic: In Camera」によるステージ版『クリスマス・キャロル』でスクルージに扮することがThe Old Vicの公式Twitterにて発表された。

'Life turns in directions we know not'



Andrew Lincoln will play Scrooge in November 2, 2020