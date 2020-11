夫が浮気をしていたと知った時、多くの妻は腹立たしい気持ちになるだろうが、海外では夫の愛人に対して復讐をした妻たちがいる。ベトナム・タイグエン省で、当時23歳の妻が当時24歳の夫の浮気を知り、夫の浮気相手の膣に激辛ソースを塗り込んだと、海外ニュースサイト『Daily Mail Online』が2017年7月に報じた。同記事によると、2人は結婚7か月の新婚で、妻は妊娠3か月だったという。 >>彼氏から女性器に接着剤を注入されたと訴えた女に有罪判決 元カレを陥れるための自演?<< ​​​妻は日頃から夫の行動を不審に思い、浮気を疑って、ある日、3人の友人女性らとともに夫を尾行したそうだ。夫は尾行されているとは知らず、浮気相手の若い女性とホテルに入った。妻と3人の友人は、夫と浮気相手がホテルの部屋に入ろうとしたところで浮気相手を捕まえた。妻と3人の友人は浮気相手をホテルの部屋のベッドに押し倒して身動きが取れないようにし、浮気相手の服を脱がせて浮気相手の膣に激辛ソースや唐辛子を塗り込んだという。浮気相手が怪我をしたかどうかについては分かっていない。浮気相手が暴行を受けている最中、夫は何もせずただ見ていただけだそうだ。なお、この件に関し、警察が介入したかどうかは分かっていない。浮気相手に暴行を加えた妻は、アメリカにも存在する。海外ニュースサイト『Ghana News』が2017年2月に報じた記事によると、アメリカ・フロリダ州で、若い妻が、夫の浮気相手を車で轢いたという。妻は、バレンタインデーの日に、自宅近くで夫が浮気相手と夫の車で性行為をしていたのを目撃したそうだ。腹を立てた妻は浮気相手を車から引きずり出し、暴行を加えた。暴行を加えられたことで、浮気相手が地面から立ち上がれないでいると、妻は自宅に戻って自分の車に乗り込み、浮気相手を轢いたという。浮気相手は片足を轢かれ、切断を余儀なくされた。その後、妻は逮捕された。妻が浮気相手に暴力を振るう事件は、ほかの国でも起きている。中国・浙江(せっこう)省で、若い妻が2人の友人女性とともに夫の浮気相手に暴力を振るったと、海外ニュースサイト『Mirror』が2016年12月に報じた。報道によると、夫の浮気を疑った妻は、2人の友人らとともに夫を尾行したという。夫が浮気相手とホテルのロビーで会っているのを目撃すると、妻は友人らと浮気女性をホテルの外の道路に引きずり出し、浮気相手の顔を地面に叩きつけ、その後、殴る蹴るの暴行を加えたそうだ。暴行を加えている間、妻は「私の夫を奪ったな」「私の家族を壊しやがって」などと暴言を吐いていた。周りには人が集まっていたが、止めることはなかった。浮気相手の怪我の詳細は明かされておらず、この件に警察が介入したかどうかは不明である。世の中には、夫の浮気を知り、感情を抑えられず、浮気相手に復讐をする妻がいるようだ。手を出すことは許される事ではないが、痛い目に遭わないためにも浮気をしないことが一番だろう。記事内の引用について「Pictured: The horrifying moment a young woman is sexually assaulted with super-hot CHILI peppers by wife of man she was having an affair with」(Daily Mail Online)よりhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-4716738/Horrifying-moment-woman-sexually-assaulted-CHILI-pepper.html「Wife Catches Husband With Side Chick On Valentine's Day & Chops Off The Chic's Legs」(Ghana News)よりhttps://www.peacefmonline.com/pages/showbiz/news/201702/306276.php「Raging wife drags husband's glamorous mistress into street by her hair after catching pair at hotel」(Mirror)よりhttps://www.mirror.co.uk/news/world-news/raging-wife-drags-husbands-mistress-9515928