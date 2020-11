『グッド・ファイト』クシュ・ジャンボ、Netflixが贈る英国スリラーに出演！

人気リーガルドラマ『グッド・ファイト』シーズン7よりルッカ・クイン弁護士役でキャストに加わり、そのあとのスピンオフドラマ『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』にレギュラー出演しているクシュ・ジャンボの次回作が決定した。米Deadlineが報じている。

今回クシュが出演することになったのは、米推理作家ハーラン・コーベンによるニューヨーク・タイムズのベストセラー小説「ステイ・クロース」をNetflixがドラマ化する全8話となるシリーズ。

小説の舞台は米ニュージャージー州アトランティックシティだが、ドラマ版では場所がイギリスに変更される。物語の中心となるのは、3人の子どもを育てながら働く母親メーガンと、かつては有望なドキュメンタリーの写真家だったが、今は将来性のない仕事に甘んじているレイ、迷宮入りした失踪事件に執着している刑事のブーン。そんな3人にメーガンの友人だったロレインから衝撃のニュースが伝えられ、3人だけでなく彼らを取り巻く人々の人生が狂い始めていく―。

クシュはメーガンを演じる。レイ役には映画『ホビット』シリーズのトーリン・オーケンシールド役で知られるリチャード・アーミティッジ、ブーン刑事役には同じく『ホビット』シリーズでボフールに扮したジェームズ・ネスビット、ロレイン役には『MISTRESS<ミストレス>』にケイティ・ロデン役で出演していたサラ・パリッシュがキャスティングされた。

原作者のコーベンがドラマ版で脚本・クリエイターを務める。またコーベンはNetflixの犯罪サスペンスドラマ『SAFE 埋もれた秘密』や、リチャード・アーミティッジが主演した『ザ・ストレンジャー』を手掛けたニコラ・シンドラー他、『ザ・ファイブ −残されたDNA−』のダニエル・ブロックルハースト、『ザ・ストレンジャー』のリチャード・フィーらと製作総指揮も担う。『ザ・ストレンジャー』のチームと組んだことがある、ダニエル・オハラが主要監督を務める予定だ。

他のキャストと同じくイギリス出身のクシュは本作への出演について、「『Stay Close(原題)』でNetflixと二コラ、そしてみんなと一緒に仕事ができることにワクワクしています。このような素晴らしい英国スリラーに関れることが待ち切れません」と意気込みを語った。(海外ドラマNAVI)

