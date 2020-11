俳優で歌手の 菅田将暉 が歌う映画『STAND BY ME ドラえもん 2』(20日公開)主題歌シングル「虹」(25日発売)初回生産限定盤の付属DVDに、一発撮りで人気の YouTube チャンネル『THE FIRST TAKE』と コラボレーション した映像「虹/THE FIRST TAKE」が収録されることが決定した。あわせて、ヒゲを伸ばしたレアなビジュアルも公開された。『THE FIRST TAKE』は、アーティストの一発撮りのパフォーマンス映像を投稿するYouTubeチャンネル。約1年でチャンネル登録者数240万人、動画総再生数4億3600万回を突破(いずれも10月28日時点)している。今回は『THE FIRST TAKE』とのコラボでボーカル&ピアノのプレミアムコンテンツを制作して一発撮り。この映像をYouTubeチャンネルではなく、菅田のシングル「虹」の初回生産限定盤の付属DVDで公開されることになった。昨年11月に『THE FIRST TAKE』のYouTubeチャンネルが開設されて以来、YouTube以外のメディアで動画を公開するのも、パッケージ化されるのも初の試み。「一発撮りを切り取る」コンセプトが生み出した絶妙な緊張感をまとったパフォーマンス映像となった。菅田は「ふだんのライブだと気づいたら楽しくて終わってしまうんですが、今日は少し冷静に、でもちゃんと高揚しながら歌えました。そして、この一発本番というのは、俳優としては日常だったりするので、『用意…スタート!』と声がかかったこの緊張感でやるのは、割と好きですね」と手応えをにじませた。なお、CDシングルに先駆け、10日に表題曲「虹」を先行配信することも決定した。