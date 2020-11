◆EXILE ATSUSHI、グループ活動卒業でソロに専念

【モデルプレス=2020/11/02】 EXILE ATSUSHI が2日、グループでのEXILEの活動を卒業し、ソロ活動に専念すると発表したことを受け、メンバーが公式サイトなどでコメントを発表した。EXILEは、2001年にデビュー。数多くのヒット曲を世に送り出し、2013年に HIRO 、2015年には松本利夫、USA、 MAKIDAI が卒業。2日をもって卒業となるATSUSHIは、決断に至ったきっかけを「新型コロナウイルスにより世界中が経験したことのない社会状況になり、あらためて自分の人生を振り返る時間にもなりました」「一人の人間として、40歳以降の今後の自分の人生について、どう生きていくべきかを考えるようになりました」と明かし、「2020年、40歳という節目の年に、一人の歌手として原点に戻り音楽と向き合う活動を新たにスタートするという決意が固まり、このたびEXILEという僕のすべてを育ててくれたグループでの活動に一区切りをつけ、卒業しソロ活動に専念する決意をいたしました」と説明している。なお、ATSUSHIが参加するラストシングルとして制作された『SUNSHINE』は11月3日0時より配信開始、12月16日にCDとしてリリースされる予定。以下、メンバーのコメント全文。先程ATSUSHIから発表がありましたが、EXILE ATSUSHIはグループとしてのEXILEを卒業し、EXILE ATSUSHIとしてソロ活動に専念する事となりました。デビュー当時から苦楽を共にしてきたATSUSHIが新たな夢に向かってスタートする事は、一言では言い表せない感慨深いものがありますが、僕自身も7年前にグループを卒業し、EXILE HIROとしてEXILEの在り方を追求してきたように、ATSUSHIもこれからはグループとしてではなく、ソロ活動を通してEXILEを背負い、EXILEを表現していくのだと思います。ファンの皆さんには少し寂しい思いをさせてしまいますが、皆さんが大好きなEXILEは様々なエンタテインメントや作品を通して永遠に残り続け、新しい世代にも継承され、ATSUSHI自身もソロとしてEXILEを表現し続けることで、様々な形でこれからの未来へと繋がっていくと感じています。40歳を迎え、新たな夢への挑戦としてLAの音楽プロデュースチーム「1500 or Nothin’」ともアルバム制作の契約をし、海外での活動にも本格的に挑戦しようとしているATSUSHIを僕も応援していきたいと思いますし、ソロアーティストとしてのEXILE ATSUSHIの活動にとても期待しています。また、今の時点では時期尚早かもしれませんが、EXILE ATSUSHIと新生EXILEとのコラボも近い将来必ず見ることができると思いますので、これからもメンバーひとりひとりのEXILE道を温かく見守っていただきたいと思います。そして、グループとしてのEXILEもすでに14人のグループとして動き出しています。新生EXILEの迫力あるパフォーマンスを楽しみにしていただきたいですし、年末から来年に向けて積極的に活動していくと思いますので、是非期待していてください。これからもLDHチーム一丸となり、コロナに負けず、ファンの皆さんに必ず喜んでいただける様々なエンタテインメントをお届けしていきたいと考えていますので、応援のほどよろしくお願い致します。EXILE HIROEXILEを応援して下さる皆さんへまず初めにアツシ本当に19年間お疲れ様でした。楽しい事も辛い事も沢山の経験が人生の財産になっている事と思います。そしてEXILEを応援して下さる皆さん本当にありがとうございます。皆さんの応援がEXILEをここまで大きく成長させてくれグループを続けていくことができていると思います。アツシのグループ活動からの卒業はファンの皆さんには淋しい事と思います。もちろん僕自身も同じ想いです。ただ自分もEXILEのパフォーマーを卒業する時に思っていた事、感じていた事その経験をしたからこそアツシの卒業の言葉を受け止めこれからもアツシを応援し続けます。アツシにはソロアーティストとしての夢に挑戦し続けて頑張って欲しいと心から思います。そしてEXILEの楽曲はこれからも歌い継がれ現役のメンバーでまた新しいEXILEを作って欲しいと願います。輝き続けファンの皆さんを魅了しLOVE.DREAM.HAPPINESSを体現していってほしいと思います。最後にEXILEを応援して下さる皆さんへこれからも変わらずEXILEを応援していただけると嬉しいです。松本利夫いつもEXILEを応援してくださっている皆様へATSUSHIから発表がありましたが、この度、グループでのEXILEの活動を卒業し、EXILE ATSUSHIとしてソロ活動に専念することになりました。2001年9月27日にデビューしてから19年間、EXILEとして歌い続けて来たATSUSHIが卒業すると言う事はとても大きな決断だと思いますし、40歳を迎えたことを機に、ソロアーティストとして新たな夢に挑戦したいと言う強い想いを聞いて仲間として、心から応援したいという気持ちでいっぱいです。応援してくださっているファンの皆さんには、これまでもダンス&ボーカルグループとしてのEXILEの変化や進化と共に寂しい思いをさせてしまいましたが、僕らが卒業してもEXILEのメンバーであるように、ATSUSHIもずっとEXILEのメンバーであることは変わりませんし、また何年後になるかはわかりませんが、きっと集まれる日が来ると思っています。今後もEXILE AKIRA、EXILE TAKAHIROを中心とした14人による新たなEXILEが、変わらずEXILE魂を胸に、皆さんに最高のパフォーマンスをお届けしていきますので、温かく見守り応援していただけたら幸いです。アツシ、19年間、EXILEとして歌い続けてくれてありがとう。そして、本当にお疲れ様でした。引き続きEXILE ATSUSHI、EXILEの応援をよろしくお願いいたします。EXILE USAATSUSHIから、グループでの活動を卒業し、ソロ活動に専念したいという報告をうけ、正直言葉では表現しきれないくらい寂しい気持ちもあります。ただ日頃から物事を入念に考え、19年という長い間、歌を通してEXILEの楽曲に入魂して、活動を牽引してきてくれたATSUSHIには心からの感謝とリスペクトの気持ちがあります。40才という節目を迎え、ソロとしての挑戦をしたいという気持ちを尊重して、EXILE ATSUSHIの新たなる夢への門出を皆さんと共に応援していけたらと思います。これから新体制になるEXILE、そしてEXILE ATSUSHIを温かく見守っていただけたら幸いです。EXILE MAKIDAI本日、グループとしてのEXILEの活動からEXILE ATSUSHIが卒業しソロ活動に専念することが発表されました。ファンの皆様には事前にお伝えしLIVEなど段階を経てファンの皆様と共に今回のアツシくん卒業に華を添えたかったのですが今年は新型コロナウイルスの影響により様々な計画がずれ込み先を見据えた上で唐突な発表となってしまいファンの皆様を驚かせてしまったことに心よりお詫び申し上げます。本日、アツシくんの記念すべきニューアルバム『40 〜forty〜』の店着日と同時に新たな出発をということでこのタイミングで卒業を発表させていただきました。アツシくんの門出とEXILEの新たな挑戦。EXILE はこれまでも時代と共に形を変え進化し続けてきました。EXILEはダンス&ボーカルグループではありますがみんなにとって夢を分かち合う場所でありそれぞれの夢を叶える場所でもあります。歴史を振り返るとこれまで培った経験を活かしそれぞれがEXILEを表現する場でもあったと思います。アツシくんの卒業はさらなるEXILEの在り方を見出し新たな表現の幅を広げる一歩となります。これまでEXILEの在り方がEXILE TRIBEをLDHの未来を切り開いていったように、、、これからはフロントに立つ14人のメンバーが受け継いだEXILE魂のもとさらなる時代を築き上げていけるよう一丸となって進化してまいります。来年はEXILE20周年。ファンの皆様と共に最高な形で祝福できるよう新体制EXILEを再建し精進していけたらと思っております!そして卒業といってもアツシくんはEXILEの一員には変わりありません。新たなアツシくんなりのEXILE道を応援しながらまたいつの日かアツシくんやオリジナルメンバーの皆さんと笑って、肩を組んで想い出に浸りながら最高のステージに立てることを願い引き続きプライドをもってEXILEエンタテインメントを発信し続けていけたらと思っています!アツシくん20年間EXILEを歌い続けEXILEのために歌い続け20年間僕らに沢山の夢と愛と幸せを与えてくださり本当に本当にありがとうございました。いつもセンターでメンバーの誰よりも近くからアツシくんの歌声を聞きながら踊れた自分は最高に幸せものです!これまでの経験と沢山の素敵な想い出を胸に大切にしまいお互いのさらなる“EXILE道”を極めていきましょう!!本当にお疲れ様でした!!EXILE AKIRAいつも応援ありがとうございます。この度、ATSUSHIさんのグループ活動からの卒業が発表されました。突然の発表になってしまい申し訳ありません。約14年、数えきれないほどの思い出と、何にも変え難い経験をさせていただきました。いつも、隣で声を重ねるたびに心で会話をしていたような気がしています。いつまでも頼りない後輩で、相応しい相方になりきれず、申し訳がたたないままですが、言葉では伝えきれないほど感謝の気持ちで溢れています。ATSUSHIさんからも、「これで終わりじゃない」と、ありがたいお言葉をいただき、二人で熱い約束を交わさせていただきました。ATSUSHIさんのこれからの明るい未来を誰よりも強く願いながら、必ずまた隣で歌える日を夢みて、精進いたします。これからも、EXILE ATSUSHIそしてEXILEを見守っていただけると幸いです。応援のほど、よろしくお願いいたします。EXILE TAKAHIROEXILEをいつも温かく応援していただいている皆様へ常日頃からEXILE、 LDHを応援していただきましてありがとうございます。この度、発表がありましたが、ATSUSHIくんがEXILEのグループとしての活動を卒業することになりました。デビューしてからおよそ20年、メンバー編成が変わってもEXILEとして表現する想いや哲学は、いつもATSUSHIくんのアーティストとしての感性から生まれていたように思います。フロントマンとして長きにわたりグループを牽引する責任と労力は自分には想像できません。後から加入した自分にもEXILEとしての生き方、在り方を身を持って示していただいて、心から感謝の気持ちでいっぱいです。そして、本当にお疲れ様でした。これからはEXILE ATSUSHIとしてソロの活動に専念するということで、夢として持たれている海外への挑戦を視野に入れ、更なる高みを目指していくATSUSHIくんの活動を同じグループのメンバーとして誇りに思い、全力で応援していきたいと思います。応援してくださっている皆様には寂しい思いをさせてしまうかもしれませんが、EXILEはグループでありながらも、各メンバーが夢を叶えることのできる『場所』であり、それぞれの夢を他のメンバーが全力で応援することで、EXILEはまた新たな概念へと有機的に進化していくものだと思っています。これからのATSUSHIくんのソロとしての活動、そしてEXILEのグループとしての活動、各メンバー個人の活動、、、EXILEの看板を背負った僕達の活動は多岐にわたっていくかと思いますが、どうかこれからも皆様からの変わらぬ応援をいただけたら幸いです。ATSUSHIくんが参加するラストシングル『SUNSHINE』はEXILEにとっても、ファンの皆様にとっても大切な作品になると思っています。音楽を通して、エンタテインメントと共にこれからも皆様と同じ時代を歩めていけたら嬉しいです。いつも温かい応援本当にありがとうございます。これからの僕達の活動に是非ご期待ください。EXILE 橘ケンチ先ほど発表がありましたがアツシ君がEXILEのグループとしての活動から卒業し、ソロ活動に専念することとなりました。自分は、2009年にEXILEに加入させていただいて以来、ひとつの夢でもあったアツシ君の歌声で踊ることができたことが本当に誇りです。約20年間、EXILEのオリジナルメンバーとして自分たちにEXILE道、EXILE魂をその背中で教えてくれたアツシ君の卒業はとても寂しいですが、HIROさんやMATSUさん、USAさん、MAKIDAIさんが今、EXILEメンバーであると同様に、アツシ君もEXILEという名を背負い、これからも同じEXILEメンバーとしてそれぞれの夢を支え合う仲間であることは変わりません。アツシ君はEXILEの先輩ではありますが、加入してから同じ時間を走り抜けた仲間として、アツシ君の新たな夢への挑戦を心から応援したいと思いますし、今後の活躍がとても楽しみです!長年応援してくださったファンの皆さんも、突然のことでまだ心の整理がついていない方もいるかもしれませんが、自分たちと一緒にこれからもアツシ君の背中を押してあげられるように、ソロアーティストEXILE ATSUSHIを一緒に応援していただけたら嬉しいです。そして、14人のNEW EXILEは新たなエンタテインメントを皆さんにお届けすべく、これからさらに気合いを入れて新生EXILEを盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ自分たち14人の変幻自在のEXILEを楽しみにして、引き続き見守っていただけたらと思います!!EXILE 黒木啓司いつもEXILEを応援してくださっている皆様へいつも温かい応援をありがとうございます!僕らメンバーの中では、皆さんにきちんとお伝えしたいと思い、少し前から発表への準備をしておりましたが、ファンの皆さんにとっては突然のことで驚かせてしまうことをどうかお許しください。2001年にグループを結成してから、ずっと中心でEXILEの声として、皆さんに想いを届けていたATSUSHIくんがグループの活動を卒業するということで、ファンの皆さんに驚きや、寂しさを感じさせてしまっているかと思います。来年でEXILEは20周年を迎えます。EXILE20年の歴史の中では、今までにもHIROさん、MATSUさん、MAKIDAIさん、USAさんが卒業されてきましたが、ATSUSHIくんの卒業も、EXILEのパフォーマンスをする上でとても大きな出来事だと受け止めています。しかし、EXILEはみんなの夢を叶える場所、そして仲間の夢を応援する場所。ATSUSHIくんがこれからEXILE ATSUSHIソロとして、世界へチャレンジをすることを、僕らが信じて応援することは、今までも、そしてこれからも変わらないEXILEの在り方だと確信しています。自分はATSUSHIくんと同じ歳なのですが、1人の男として、40歳をターニングポイントとして決めた決断は、本当にリスペクトですし憧れます。20代の頃からずっとファンとしてもEXILE ATSUSHIの声を聞いてきた自分が、2009年から一緒のステージに立ち、その声で踊らせていただき、そして今後のATSUSHIくんの夢の応援も同じメンバーとしてできることは、本当に嬉しいですし、ありがたい環境だと心から思います。EXILEが変化するたびに、ファンの皆さんを驚かせてしまいますが、ATSUSHIくんが今までに残してきた楽曲たちを、これから僕たちが大切にパフォーマンスし続けていきたいと思いますし、14人体制のNEW EXILEをまた新たに創り上げたいと思います。2021年はRISING SUN TO THE WORLDをテーマとして、大きな決意でEXILE TRIBE全員で活動していきます。EXILEはその中心軸となるグループだとしっかりと感じながら、ファンの皆さんに引き続き、LOVE DREAM HAPPINESSをお届けしていきますので、これからも温かい応援をどうかよろしくお願いいたします。EXILE TETSUYAEXILE FAMILYの皆さん、いつも温かい応援ありがとうございます。EXILE ATSUSHIさんがEXILEとしてのグループ活動を卒業され、ソロ活動に専念されることが本日発表になりました。これから海外への挑戦など、またEXILEとは違った「EXILE ATSUSHI」としての音楽や様々な活動をされます。僕個人としては、約20年前ASAYANというオーディション番組で出会い、ATSUSHIさんはEXILEとして、僕はユニットでデビューさせていただき、初めは別々の道を歩んでいました。オーディション後もお会いする機会が多く沢山のことを学び、沢山刺激をいただいてきました。長い年月を経て僕がLDHに所属することになり、初めてソロとしてデビューする時には楽曲も提供していただいて華を添えていただきましたが、本当に今でも大切な曲です。その後J Soul Brothersとしての活動、EXILEのツアーに帯同、そして2009年、EXILEに加入。この時にATSUSHIさんから「まさか長い時間を経てネスと同じグループで活動できる日が来るなんて、とても運命めいたものを感じます」と声をかけていただき、僕自身も点が線に繋がった瞬間でした。同じ時間を過ごし、同じ景色を見て、同じ感動を共有して、この10年以上EXILEというグループで一緒に感じてきたものは本当に宝物であり、言葉では言い表せないかけがえのないものです。この約20年EXILEの音楽、想いを言葉にして沢山の方に感動や熱狂を届けてくださったATSUSHIさん。これからの活動や海外への挑戦を僕は心から応援しますし、心からどんな音楽を紡いでいかれるのかがとても楽しみでなりません。それは、共にこれから14人での活動になる僕達も先輩方から継承した想いを具現化して作っていかなければならないことにも繋がります。ATSUSHIさんからいただいた沢山の宝物達を自分達の声やパフォーマンスで表現し、これまでのEXILEを支え応援していただいたファンの皆さんに提示していきながらワクワクと感動をお届けしていきたいと思っています。EXILEは常に自分達で積み上げてきた物を良い意味で壊し再構築して進化していくグループだと思います。まだ誰も見たことのないエンタテインメントの領域へ高めていくため、これから14人で刺激し合いNEW EXILEを作っていきたいと思っていますので、これからも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします!そしてATSUSHIさんの挑戦と進化も皆さんに応援していただき、楽しみにしていただきたいと思います!僕も、一人のATSUSHIさんファンとして、皆さんと一緒に応援していきたいと思っています!ATSUSHIさん、これからも頑張ってください!!EXILE NESMITHEXILE ATSUSHIさんが、また新たなステージへ挑戦されるということで、グループ活動からの卒業を決意されました。僕はATSUSHIさんの歌に夢をもらい、憧れて、そしてメンバーとして一緒のステージに立たせていただくことになってもずっと追い続け、たくさんの学びをいただきました。そして今、20年間ATSUSHIさんが牽引して育ててきた魂のバトンを僕らが受け取り、更なる高みへ持っていかなければという使命感に鼓舞して震えています。ついにEXILEを生んだ全オリジナルメンバーが卒業され、今僕らは全員が道の途中で加わったメンバーとなりました。ある意味ここが本当のゼロ地点なのかもしれません。僕らのこれからの一歩が未来になり、新しいEXILEの歴史となります。その責任感と誇りを胸に、EXILEを終わらせることなく、不死鳥の如く羽ばたかせられるよう力を合わせて想いを一つにしてNEW EXILEを創りあげたいと思います。ATSUSHIさんへの感謝と尊敬を自分の魂に取り込み、EXILEの歌を歌わせていただきたいと思います。EXILE SHOKICHIいつも応援して下さる皆様へいつも温かい応援ありがとうございます。本日ATSUSHIさんがEXILEのヴォーカリストを卒業されるという発表がありました。突然の発表で不安にさせてしまい申し訳ありません。自分はEXILEに加入させていただいてから11年の月日をATSUSHIさんと過ごさせていただきました。EXILEの声として歌と向き合いグループと向き合う姿を見て、いつも勉強させていただいていたし、何よりATSUSHIさんの歌で踊ることが大好きでした。なので、寂しい気持ちがないと言ったら嘘になります。ただ、ATSUSHIさんの40歳という節目を迎え、更にヴォーカリストとして次のステージを目指していきたいという気持ちを同じメンバーとして心から応援したいという気持ちもあります。ATSUSHIさんのヴォーカリストとしての夢を応援し、EXILEに残してくれた物を大切に前に進んでいく。EXILEはそれぞれがお互いの夢を応援しそれを叶えていく場所。形を変えていくことは自分達にとっても、そして何よりファンの皆さんにとっても負担があることかもしれません。ただその中でEXILEは何度となく進化してきたグループだと思います。それがEXILEの”在り方”でありグループという概念を越えた”想い”であると信じています。皆さんの不安や迷いを吹き飛ばすようなこれからのEXILEのパフォーマンスを期待していてほしいです。必ずそれに応えられるように頑張りたいと思います!EXILE NAOTO本日、発表がありましたが、EXILE ATSUSHIがグループ活動を卒業し、個人での新たな挑戦をすることになりました。40歳という年齢を期に、残りのアーティスト人生をソロとして挑戦したいと考えたATSUSHIさんの今回の決断は、メンバーとしても本当に応援したいことですし、これまで多くのことを教わってきた後輩の一人として、これからも背中を見続けていきたいと思っています。このコロナ禍の中で、ご自身の未来を考えたとのことですが、僕自身も存在意義や未来のことをたくさん考えました。ATSUSHIさんが、大きな決断をし、EXILEの想いを背負ってこれから個人で挑戦されることを、皆さんにも応援いただけたら嬉しいです。そして、僕もEXILEとして、この状況下でエンタテインメントが持つ役割をグループで表現しつつ、1人の表現者としても成長していけたらと思います。今後とも、EXILE、そしてATSUSHIさんを、応援よろしくお願いいたします。小林直己いつも応援ありがとうございます。この度ATSUSHIさんのEXILEのグループ活動卒業が発表となりました。突然の発表で驚かせてしまい申し訳ございません。僕がEXILEに加入するずっと以前から、EXILEの顔としてグループを牽引し続けてくださったATSUSHIさんには心から感謝と尊敬の念に堪えません。僕は加入してから6年と半年でしたが、ATSUSHIさんと一緒のステージでパフォーマンスさせていただいた経験は最高の財産です。ATSUSHIさんのこれからのソロアーティストとしての新しい門出を、皆さんと共に応援していけたらと思います。そして新体制になったグループで新しいEXILEを表現できるように14人で力を合わせて頑張ります。これからもソロアーティストとしてのATSUSHIさん、そして新体制になるEXILEを温かく見守っていただけたら幸いです。岩田剛典この度ATSUSHIさんがグループの活動から卒業される事を発表されました。オリジナルメンバーでEXILEの象徴的な存在でもあるATSUSHIさんが卒業されるという事で、正直寂しい気持ちもあり、同じEXILEメンバーとしてATSUSHIさんの後ろで踊れる事をもっと噛み締めておけば良かったなと感じています。しかしATSUSHIさんがパフォーマンスメンバーではなくなる事は決してネガティブな事ではないと思っています。EXILEは何度も何度も進化を繰り返し、そしてその都度EXILEの「在り方」というものは変わっていきました。これから新たに14人体制として歩みを進めるEXILEの進化が楽しみですし、どんな未来が待っていようと乗り越えていけると自負しています。ATSUSHIさんが作り上げたEXILEのその先をATSUSHIさんにもカッコいいと思ってもらえるようなEXILEを心の底から尊敬する先輩方と一緒に作っていきたいと思います。そして来年デビュー20周年を迎えるEXILE。自分自身ももう「新」メンバーは卒業して一人のEXILEメンバーとしてしっかりと役割を果たしていきたいと思います。これからも宜しくお願いいたします!!!!白濱亜嵐この度、ATSUSHIさんがEXILEのグループ活動を卒業されることになりました。自分がEXILEに加入させていただいてからもEXILEオリジナルメンバーであるHIROさんはじめ、MATSUさん、USAさん、MAKIDAIさんもご卒業され、その度にEXILEは形を変え、発展し続けてきました。ネガティブな気持ちは一切なく自分がアーティストとして尊敬しているATSUSHIさんの新たな挑戦、門出を心から応援しています。自分はEXILE LIVE TOUR 2010 FANTASYを初めて見たときにその圧巻のパフォーマンスに心を打たれてアーティストを志しました。EXILEに加入後初のツアーEXILE LIVE TOUR 2015“AMAZING WORLD”でEXILEメンバーの皆さんとATSUSHIさん、TAKAHIROさんの歌声でパフォーマンスできたことの喜び、感動は一生忘れることはないと思います。そんな背中を追い続けている先輩が旅立たれるのは正直、寂しい気持ちもありますが今まで近くで学ばせていただいたことを糧に安心してATSUSHIさんが新たな挑戦に向かえますよう新たな“EXILE”を輝かせることに全力を注いでいきたいと思います。形を変えていくことを皆さんは少し不安に感じるかもしれませんがそれを全て吹き飛ばすくらいの“ENEW EXILE”のエンタテインメントを届けられるように精一杯努力していきたいと思いますので、これからも変わらぬ応援のほどよろしくお願いします。関口メンディー皆さまいつも温かい応援ありがとうございます。発表がありましたが、ATSUSHIさんがグループとしてのEXILEからご卒業される事となりました!最初に聞いた時はとても驚きました。一緒に立てたEXILEとしてのステージを、充分にできたかというと、僕の個人的な気持ちとしてはもっとやりたかったなという気持ちも正直な部分ではあります。ですがATSUSHIさんの歌声、そしてATSUSHIさんというボーカリストが1人のアーティストとしてされる更なる挑戦や海外での活動も含めたこれからの未来を想像すると、とてもワクワクします!!ATSUSHIさんには個人的なアドバイスもたくさんいただきました。そしてFANTASTICSには「Turn Back Time feat.FANTASTICS」という、僕たちにとってとても大切な一曲をくださいました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そういった意味でも、ATSUSHIさんの決断を心より応援したいという想いで胸がいっぱいです。EXILEを初期から応援していただいているファンの皆さまにとって、オリジナルメンバーがいないEXILEはこれからどうなっていくのか、とても不安な部分もあるかもしれないのですが、そのような不安や大きな悲しみも全て、これからのEXILEの楽曲、活動を通して全メンバー、しっかりと勢いと熱と誠意を持ってファンの皆さまの心にお伝えしていけたらと思います。EXILEのカタチも、歴史とともに様々なカタチに変わって進化していく事なんだなと実感する事が僕自身もあるので、一つひとつをEXILEにとって大切なものにできるよう、頑張っていきたいと思います。新メンバーとして加入させていただき、ATSUSHIさんと初めてリハーサルをともにしたとき、初めて一緒にツアーを回ったとき、移動中での会話などどれも楽しくてためになる貴重な経験だったなと改めて思います。「銀河鉄道999」で一緒にパフォーマンスさせていただいたとき、とてもとても楽しかったです!一つひとつがどれも大切な思い出であり、これからの自分の活動にとっても大き過ぎる経験です。本当にありがとうございます!EXILEの昔話や音楽の話、たまに趣味のお話もたくさんできてめちゃくちゃ楽しかったです。グループに沢山のチカラを注いできたそのパワーを、ATSUSHIさんの更なる個人活動に注がれるご決断、とても尊敬しております!そしてまたいつの日か、ともにパフォーマンスできる日も楽しみにしております!ATSUSHIさん本当にありがとうございます!これからも何卒宜しくお願いしいたます!世界この度ATSUSHIさんがグループでのEXILEの活動を卒業しEXILE この度ATSUSHIさんがグループでのEXILEの活動を卒業しEXILE ATSUSHIとしてソロ活動に専念することが発表されました。僕が新メンバーとして加入し今年で6年が経ちます。僕も皆さんと一緒で心からEXILEが大好きでEXILEに憧れてこの世界に飛び込みました!EXILEというグループには沢山の夢を与えてもらって数えきれないほど勇気づけられてきました!そのEXILEをボーカリストとして唯一無二の歌声で引っ張り続け沢山の功績を残してきた年月の中には僕らには想像もつかない苦悩や葛藤もあったと思います。形を変え続けメンバーも変わっていく中僕らが加入した当時も今も変わらず会うたびに、常に気にかけてくれ優しく話しかけてくれました。お食事に連れて行っていただいた際にもATSUSHIさん自身の今後の夢やビジョン、やりたいこと、成し遂げたいことを常に僕らに教えてくださり僕自身の夢も一緒に応援してくださいました!今回の発表でファンの皆さんには大きな動揺と不安を与えてしまい本当に申し訳ないと思っています。僕はATSUSHIさんがEXILE ATSUSHIとしてひとりで海外に進出し挑戦していく姿を同じEXILEメンバーとして誇らしく思います。自分の音楽を貫き常に探求し続ける姿に自分自身も刺激を受けますし負けてはいられないと背筋が伸びました。残された14人のEXILEメンバーで新たな"EXILE"を創造し未だかつてないグループに進化し続けていきたいと思います!長い間待ち続けてくださっているファンの皆さまに喜んでいただけるように直接お会いできる機会を設けられるよう日々スタッフの皆さんと話し合いを重ねているのでぜひ楽しみにしていてください!これからもEXILE ATSUSHIさんそしてEXILEの応援を宜しくお願いいたします!佐藤大樹