¶õµ¤¤Î¼Á¤ÈÅÅµ¤Âå¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈŽ¢ÃÈË¼¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¥Ù¥¹¥ÈŽ£¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ºû°æ·ÃÎ¤»Ò¡Ø¼¼²¹¤ò2ÅÙ¾å¤²¤ë¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï4ºÐ¤Î¤Ó¤ë¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£´¹µ¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤âÀ®ÀÓ¤âÍî¤Á¤ë
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î´¹µ¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¡10»þ´Ö¤Ë1²ó
¢1»þ´Ö¤Ë1²ó
£1»þ´Ö¤Ë2²ó
¤2»þ´Ö¤Ë1²ó
¤Þ¤º¤Ï¿ÞÉ½1¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¼¾å¼þ»°»á¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¡¢20¡Á40Âå¤Î¼Ò²ñ¿Í¤ò´¹µ¤ÎÌ¤¬¾®¤µ¤¤Éô²°¤ÈÂç¤¤¤Éô²°¤ËÊ¬¤±¡¢ÏÀÍý·Ï¡¢°Åµ·Ï¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö´¹µ¤ÎÌ¡ÊÂç¡Ë¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ5¡Á9¡ó¤âÀ®ÀÓ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï°ìµé·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê»î¸³¼õ¹Ö¼Ô¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÊÙ³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¼Ò²ñ¿Í¤Î¤¿¤á¡¢³Ø½¬°ÕÍß¤ÎÍÌµ¤¬Â¬Äê·ë²Ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Ë¤Ï¼¼Æâ¤Î´Ä¶¾ò·ï¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤º¡¢ÀèÆþ´Ñ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò¶ËÎÏÇÓ½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö´¹µ¤ÎÌ¡Ê¾®¡Ë¡×¤Î¾ò·ï¤«¤é¡Ö´¹µ¤ÎÌ¡ÊÂç¡Ë¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÀ¿ô¤Ë¤¹¤ë¤ÈÏÀÍý·Ï²ÊÌÜ¤Ç¤Ï4.7ÅÀ¡¢°Åµ·Ï²ÊÌÜµ¤Ç¤Ï6.4ÅÀ¤â¸þ¾å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¹¤·µÍ¤á¾õÂÖ¤Ç²ñµÄ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤Îã
´ðËÜÅª¤Ë¡¢³°¤è¤ê¤â¼¼Æâ¤Î¤Û¤¦¤¬¶õµ¤¤Ï±ø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤¬¤½¤Î¡È±øÀ÷¸»¡É¤Ç¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤¬ÂÚÎ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¶õµ¤¤Î±ø¤ì¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ¡£ÆÃ¤Ë¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¿ä¾©Ç»ÅÙ¥ì¥Ù¥ë¡Ê800¡Á1500ppm¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶õµ¤¤Î¼Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤¹¤·µÍ¤á¾õÂÖ¤Ç²ñµÄ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤Îã¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ëÅÀ¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¶õµ¤¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î´¶À÷ËÉ»ßÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â¡Ö´¹µ¤¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´¹µ¤¤ò¤·¤¹¤®¤ì¤Ð¡¢ÎäÃÈË¼¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£´¹µ¤ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿ÃÈÎäË¼ÈñÍÑ¤È¼¼Æâ¶õµ¤±øÀ÷¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ä
Â¼¾å¼þ»°»á¡¢°Ë¹á²ì½Ó¼£¶µ¼ø¤é¤Ï¸Í·ú¤Æ½»Âð¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1»þ´Ö¤Ë´¹µ¤¤·¤¿ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¡¢ÃÈÎäË¼ÈñÍÑ¤È¼¼Æâ¶õµ¤±øÀ÷¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿ÞÉ½2¤Î¡Ö0.1¡×¤Ï1»þ´Ö¤Ç¼¼Æâ¤Î10Ê¬¤Î1¤Î¶õµ¤¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê10»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¤¬1²óÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´¹µ¤ÎÌ¤À¤È¡¢ÃÈÎäË¼¤Î¥³¥¹¥È¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¼¼Æâ¤Î±øÀ÷Ç»ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥¤¥º¤ÎÌä¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥³¥¹¥È¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤òÁí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´¹µ¤²ó¿ô¤¬1»þ´Ö¤Ë0.5²ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê2»þ´Ö¤Ë1²ó¡¢Éô²°¤Î¶õµ¤¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤Ï¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ðËÜÅª¤Ë1»þ´Ö¤Ë1²ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶õµ¤¤¬¸ò´¹¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½»Âð¤Ç¤â2»þ´Ö¤Ë1²ó¤Ï¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ë24»þ´Ö´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Íá¼¼¤Î´¹µ¤Àð¤ò24»þ´Ö¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð1»þ´Ö0.5²ó´¹µ¤¤Ë¶á¤Å¤¡¢Éô²°¤Î¶õµ¤¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íá¼¼¤Î´¹µ¤Àð¤â¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢1»þ´Ö¤Ë1²ó5Ê¬ÄøÅÙ¡¢Áë¤ò³«¤±¤ÆÉ÷¤òÄÌ¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¶õµ¤¤¬°¤¤¤È¡ÖÇ¾Æâ¤ÎÈèÏ«¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¡×
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¤Î¼Á¤Ï¡Ö´¹µ¤¡×¤È¡Ö¶õµ¤¤ò±ø¤¹È¯À¸¸»¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£´¹µ¤ÎÌ¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤ÉÈ¯À¸¸»¤«¤é±øÀ÷Êª¼Á¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¤Ï±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Ë1²ó¡¢¶õµ¤¤¬¸ò´¹¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö1»þ´Ö¤Ë2²óÄøÅÙ¤Î´¹µ¤¤¬É¬Í×¡×¤È¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÁÏÂ¤Íý¹©³ØÉô¤ÎÅÄÊÕ¿·°ì¶µ¼ø¤¬»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²æ¡¹¤¬¡ØÃÎÅªÀ¸»ºÀ¤ÈÈèÏ«ÅÙ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¶õµ¤¤¬¤è¤É¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¹â²¹´Ä¶²¼¤Ç¤Îºî¶È¤Ï¡¢Ç¾Æâ»ÀÁÇ¾ÃÈñÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈèÏ«´¶¤¬Áý¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
À®¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¼¼Æâ¤¬¹â²¹¤ä¶õµ¤¤Î¿·Á¯ÅÙ¤Ê¤É¤¬Äã²¼¤·¤¿Îô°¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬ÉáÃÊ°Ê¾å¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤Èºî¶ÈÀ®ÀÓ¤ÎÄã²¼¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÏÇ¾Æâ»ÀÁÇ¾ÃÈñÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÇ¾Æâ¤ÎÈèÏ«¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¢£20Ç¯»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢Ç½Î¨¤¬10¡óÄøÅÙÍî¤Á¤ë
¤Þ¤¿¡¢´¹µ¤°Ê³°¤Ë¤â¶õµ¤¤Î¼Á¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¼Æâ¤ÎÀ¶ÁÝ¡¢´¹µ¤¸ý¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¹©²ÊÂç³Ø¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Î¥é¥Ã¥¯¤Ë20Ç¯»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¥¿¥¤¥Ô¥¹¥È¤ÎÇ½Î¨¤¬10¡óÄøÅÙÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ï¥¿¥¤¥Ô¥¹¥È¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶õµ¤¤Î±øÀ÷¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤Ë¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬À¸»ºÀ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯Æ±Âç¤ÎÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¿·ÉÊ¤Î´¹µ¤¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç³°µ¤ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤ÈÃÎÅªºî¶È¸úÎ¨¤¬6¡ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¬¡¢¸Å¤¤¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç¤Ï8¡ó¤âÄã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ò¤¹¤ëÉô²°¤Î¡È¶õµ¤¤Î¼Á¡É¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼¼Æâ¤ÇÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤ÈÁÊ¾ÙÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë
Åß¾ì¤ÏÃÈË¼´ï¶ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¶õµ¤¤Î±ø¤ì¶ñ¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ¶õµ¤¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Î³«Êü·¿Ç³ÎÁ´ï¶ñ¡£ÅÄÊÕ¿·°ì¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼¼Æâ¤Ç¤³¤ì¤ò»È¤¦¤ÈÁÊ¾ÙÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤Î·ä´ÖÉ÷¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ²È²°¤Ç»È¤¦¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¸½Âå¤Îµ¤Ì©À¤Î¹â¤¤½¸¹ç½»Âð¤ÇÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¼¼Æâ¤Î°ì»À²½ÃºÁÇ¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¡¢ÃâÁÇ»À²½Êª¤ÎÇ»ÅÙ¤¬ÁêÅö¤ËÇ»¤¯¤Ê¤ê¡¢´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ç»àË´¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÊ²¤²Ð¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÈ¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¤é¡¢1»þ´Ö¤Ë1²ó¤ÏÁë¤ò³«¤±¤ÆÉô²°¤Î¶õµ¤¤òÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Þ¤êÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï»ä¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤ÇÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¤º¤Ã¤È»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÃÈ¤«¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ÇÃÈË¼¤ò¤«¤±¤ë¤È´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤«¤é¤ÏÍ³²Êª¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç³¾Æ»þ¤Ë¡Ö¿åÊ¬¡×¤âÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÇÃÈË¼¤ò¤«¤±¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼¼Æâ¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï²á¾ê¤Ê¼¾µ¤¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Ë·ëÏª¤ä¥«¥Ó¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë
ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤¬¿åÊ¬¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ê¤é¡¢´¥Áç¤¹¤ëÅß¾ì¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï´¥ÁçÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢²á¾ê¤Ê¼¾µ¤¤Ë¤è¤ê¡¢¼¼Æâ¤Ë·ëÏª¤ä¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤ÆÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¾å¤Ë¤ä¤«¤ó¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÉô²°´³¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î»ä¤Î²È¤¬¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤¤¤Ã¤ÆÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¤ä¤á¤Æ°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¡¢Åß¾ì¤Ï¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤Î¤ß¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢·úÃÛÇ¯¿ô¤ÏÂç¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ê¤Ä¤Þ¤ê·úÊª¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ë¡¢ÁëÏÈ¤Ë¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð³«Êü·¿¤ÎÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¤¿¤À¤·ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âFF¼°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÇ³¾Æ¸å¤ÎÇ³¾Æ¥¬¥¹¤òµëÇÓµ¤Åû¤«¤é¼¼³°¤ËÇÓµ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼¾µ¤¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¶õµ¤¤â±ø¤·¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¢£ºÇ¤â¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¤Î¤Ï¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤Ç¤¢¤ë
¶õµ¤¤ò±ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¤¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥È¤¬³ä¹â¤ÇÃÈË¼ÎÏ¤â¼å¤¤¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤¹¡£Äã¥³¥¹¥È¤Ç¶õµ¤¤Î¼Á¤òÊÝ¤ÄÃÈË¼´ï¶ñ¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÄÊÕ¿·°ì¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥ª¥¤¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ï1¤ÎÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç1¤ÎÇ®¤·¤«À¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¶õµ¤¤ò°µ½Ì¤µ¤»¤¿¤êËÄÄ¥¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¤È¤¤¤¦ÌÌÇò¤¤¸¶Íý¤Ç¡¢ÅêÆþ¤¹¤ëÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬1¤Ç¤â¡¢¤½¤Î3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤È¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎäË¼¡¢ÃÈË¼¡¢¶õµ¤À¶¾ô¤È°ìÂæ¤Ç»°Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¤Ï¤ªÆÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£ÀôÂÀ¼¤»á¤¬¡ÖºòÇ¯¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢½©¤¬ºÇ¤â°Â¤¯½Ð²ó¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¸ò´¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹âÀÇ½¥¿¥¤¥×¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î´ü¸Â¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ´ü¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤¨¤Ã¤Æ¶õµ¤¤ò±ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¾ô¿å´ï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ò»È¤¦¤È¡¢¤è¤ê¤¤ì¤¤¤Ê¶õµ¤¤òÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÀÇ½¤Î¤â¤Î¤Û¤É¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤¬ºÙ¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬µÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÑÈË¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£2Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¸ú²Ì¤¬Ë¾¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÇ½¤È¥³¥¹¥È¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¸ò´¹¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤Æ¤è¤¯Áª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
ºû°æ ·ÃÎ¤»Ò¡Ê¤µ¤µ¤¤¡¦¤¨¤ê¤³¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡×µ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡¡Ï·¤±¤Ê¤¤ºÇ¶¯¿©¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡ØµßµÞ¼Ö¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¡¡°åÎÅÊø²õ¤ÈºÆÀ¸¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ºû°æ ·ÃÎ¤»Ò¡Ë