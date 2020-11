昨今、ストーカーによる悪質な犯罪が度々発生している。海外でも似たような状況だが、このたびストーカー行為が原因で、犯人までも死亡する事件が発生した。インド・アーンドラプラデーシュ州で、元交際相手の男に火をつけられた女性が、男にしがみつき、2人とも死亡したと海外ニュースサイト『Hindustan Times』『Sun』などが10月14日までに伝えた。 >>男が真夜中、他人の車に下半身裸で…異様な声に気付いた所有者が動画を撮影し拡散<< ​​​記事によると、24歳の看護師の女性は、理由は不明だが、4年間交際した25歳の男に別れを告げたという。男は断固拒否。別れを告げられてから数カ月間、男は女性に付きまとって、結婚するよう迫り、様々な嫌がらせをしたそうだ。女性は10月5日、男からストーカー被害に遭っていると警察に被害届を提出。男は警察署に呼び出されたが、「二度と女性に迷惑を掛けない」と約束したため、最終的に女性は被害届を取り下げたという。しかし、その1週間後、女性の住むアパートに、男が再び現れたそうだ。2人は口論を始めたが、男は手に持っていたガソリンを女性にかけて火をつけた。男は逃げようとしたが、女性が男にしがみついて離さなかったそうだ。2人の叫び声を聞きつけた近所の人が駆け付け、2人を引き離したという。女性はその場で死亡が確認された。男は病院に搬送されたが、全身80%以上のやけどを負っており、翌日死亡。警察は殺人罪で、男を容疑者死亡のまま書類送検したそうだ。男の死については、「自殺」と認定できるか捜査を進めているという。このニュースが世界に広がると、ネット上では、「悲しい結末だが、女性はよくやった」「自分の思い通りにならないと、相手を火あぶりにするのか?常軌を逸している」「こういうことするから、フラれる」「女性は運が悪かった。相手がサイコパスだとどうもできない」「別れ話のもつれが悲劇を生んだ」「ガソリンを持っていたとは明らかに殺意あるね」「女性も一方的過ぎたのか」などの声が挙がった。海外には、ストーカー行為が原因で、死亡した人が他にもいる。アメリカ・ミシガン州の路上で、警察の追跡を受けていた乗用車が対向車と接触し、街灯に激突。車を運転していたストーカー容疑の男が死亡したと海外ニュースサイト『Royal Oak Tribune』『Kansas City Star』などが5月26日までに報じた。記事によると、女性(年齢不詳)の自宅から、5月25日午後10時頃「男が自宅敷地に侵入。窓ガラス越しに、こちらをのぞいている」と警察に緊急通報が入ったという。通報者の女性は、元交際相手の53歳の男から、ストーカー被害を受けていた。女性は以前から男の件を警察に相談。被害届も提出していたそうだ。女性の通報を受け、警察が駆け付けると、男の運転する乗用車が女性宅を去ろうとしていた。警察は停止するよう呼び掛けたものの、男は無視してそのまま発進。パトカーが追跡を開始したところ、男の車は赤信号を無視して交差点に進入。対向車と接触後、街灯にぶつかって停止したそうだ。車は大破。運転していた男は意識不明の重体で病院に搬送されたが、死亡が確認されたという。恋人から別れを告げられたら、誰でも心中穏やかではいられないものだ。相手を思いやる気持ちを忘れて、自分本位な行動を取り続ければ、取り返しのつかない結果を招いてしまう。記事内の引用についてIn Andhra, stalker sets woman on fire, she pulls him in. Both dead(Hindustan Timesより)https://www.hindustantimes.com/india-news/in-andhra-stalker-sets-woman-on-fire-she-pulls-him-in-both-dead/story-dmkApLzIwVsaMZJ00TTNOP.htmlBURNT ALIVE Covid nurse, 24, set on fire by stalker ex who was also killed when she grabbed hold of him & refused to let go(Sunより)https://www.thesun.co.uk/news/12927486/covid-nurse-fire-stalker-ex-also-killed-grabbed/Suspected stalker flees Berkley police, dies in crash (Royal Oak Tribuneより)https://www.dailytribune.com/news/copscourts/suspected-stalker-flees-berkley-police-dies-in-crash/article_9edf284c-9f63-11ea-8ba6-8345f980a2f4.htmlStalking suspect dies in police chase after peeping in woman’s home, Michigan cops say(Kansas City Starより)https://www.kansascity.com/news/nation-world/national/article242998491.html