映画『フェアウェル』のオークワフィナとテレビシリーズ「キリング・イヴ/Killing Eve」のサンドラ・オーが、Netflixのタイトル未定のコメディー作品で、姉妹役で共演することが決定したと、Deadlineほか複数メディアが報じている。

本作は、災難続きの妹が、孤独で世捨て人のような生活をしていた姉との関係を修復するため、長年姉が夢見ていたゲームショーへ出場させることを誓うというストーリー。姉にサンドラ・オー、妹にオークワフィナがふんする。

映画『ハスラーズ』『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』のジェシカ・エルバウムと『俺たちフィギュアスケーター』のウィル・フェレルの制作会社グロリア・サンチェスと、イタイ・レイスとマギー・ハスキンスの制作会社アーティスツ・ファーストが製作。脚本を、Disney+(ディズニープラス)で、『ホーカス ポーカス』の続編の脚本を執筆するジェン・ダンジェロが担当する。

現在、オークワフィナは、マーベルの映画『シャン・チー・アンド・ザ・レジェンド・オブ・ザ・テン・リングス(原題) / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings』の撮影を終え、実写版『リトル・マーメイド』で声の出演。サンドラは「キリング・イヴ/Killing Eve」の第4シーズンの撮影が、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期されている。(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)