来年発売される見込みの「iPhone13(仮称)」について、すでにいくつもの情報が浮上しています。これまでに報じられたものをまとめてみました。

初めて有機EL(OLED)ディスプレイを搭載したiPhone Xで採用され、以降全OLEDモデルのディスプレイ上部中央に存在するTrueDepthカメラシステム格納部分(ノッチ、切り欠き)は、2021年モデルであるiPhone13にも引き継がれるという見方が濃厚です。



リーカーのIce universe氏(@UniverseIce)は、iPhone13でもノッチが消滅することはないが、縦幅が短くなるとツイートしています。

ディスプレイ情報に詳しいDSCCのロス・ヤング氏は、iPhone13シリーズのProモデルについては、省電力性能に優れた低温多結晶酸化物(LTPO:Low Temperature Polycrystalline Oxide)採用で、リフレッシュレートの変更が可能なProMotionディスプレイを搭載するだろうと予測しています。つまり120Hzリフレッシュレートが少なくともProモデルでは実現するということになります。



Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models.

— Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020