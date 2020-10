マーベル作品をモチーフにしたスペシャルカフェ「『MARVEL』cafe produced by OH MY CAFE」が、10月30日から東京・表参道に期間限定でオープンした。

「シビル・ウォー キャプテン・アメリカ」でヴィジョンが作っていたパプリカシュを再現したような「『MARVEL』愛情たっぷりパプリカシュ」(1599円)、ソーの武器ムジョルニアをイメージしたドライカレー「『マイティ・ソー』砂漠に舞い降りた ハンマーカレー」(1899円)などのメニューや、キャラクターたちのカラーをしたドリンクなどが登場。見た目が楽しめるだけでなく、塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいメニューとなっている。

カフェオリジナルグッズも販売されるほか、店内には「ブラック・ウィドウ」(2021年4月29日公開)のフォトスポットも設置されている。

「『MARVEL』cafe produced by OH MY CAFE」は10月30日から11月29日まで、TOKYO BOX cafe&space 表参道店で開催中。公式サイト(https://heroes.ohmycafe.jp/)では事前予約を受け付けている。