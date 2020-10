【ネタバレ】『ストレンジャー・シングス』シーズン4、あるキャストの兄弟が出演！

Netflixの大ヒットSFホラードラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン4の撮影セット画像がリークされ、あるキャストの兄弟が出演していることが明らかとなった。米Screen Rantが報じている。

(※本記事は、『ストレンジャー・シングス』 シーズン3のネタバレを含みますのでご注意ください)

この度、撮影セットの様子を捉えた画像のリークでシーズン4への出演が明らかになったのは、シーズン3で新たにキャストに加わり、ロビン・バックリー役を演じたマヤ・ホークの弟で、現在18歳のレヴォン・サーマン=ホークだ。

more pics of levon hawke on set October 22, 2020



そのリーク画像で、レヴォンは全身黒ずくめのパンキッシュなファッションとヘアスタイルで身を固め、レンタル・ビデオショップらしき場所で撮影を行っていたようだ。

a new character was spotted filming at the video store October 22, 2020