『ザ・ボーイズ』×『ストレンジャー・シングス』スタッフが贈る超常現象ホラードラマがNetflixで誕生！

Amazon Prime Videoの人気ドラマ『ザ・ボーイズ』と、大ヒットSFホラードラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の製作スタッフが、Netflixで超常現象ホラードラマを手掛けることが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

新作ドラマ『Archive 81(原題)』は同名ポッドキャスト番組のドラマ化となり、映像アーカイブを管理する青年ダン・ターナーが主人公。1994年の破損したビデオテープ・コレクションを復元する仕事を始めた彼は、危険なカルト集団を調査していたドキュメンタリー映画の監督メロディ・ペンドラスの作品を復元していることに気づく。そして、ダンは次第にそのドキュメンタリーに引き込まれ、25年前にメロディが迎えた恐ろしい最期から彼女を救うことができるではと確信する...。

全8話となる『Archive 81』で指揮を執るのは、『ザ・ボーイズ』や『ヴァンパイア・ダイアリーズ』で脚本・プロデュースを担ったレベッカ・ソネンシャイン。そして、『ストレンジャー・シングス』のレベッカ・トーマスが監督と製作総指揮を務める。また、ホラー映画『ソウ』シリーズを生み出し、DC映画『アクアマン』でメガホンを取ったジェームズ・ワンや、『NY心霊捜査官』のポール・ハリス・ボードマン、ポッドキャスト番組のクリエイターであるマーク・ソリンジャーとダニエル・パウエルが製作総指揮を務める。ボードマンは脚本も兼任する。

すでにキャスティングも決定しており、主人公ダン役には映画『フロントランナー』や『アンダーウォーター』などに出演しているマムドゥ・アチー、メロディ役には『オルタード・カーボン』や『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』のディナ・シハビが扮する。

So! We can FINALLY announce that Archive 81 is being adapted as a Netflix show. This is... pretty exciting for us! October 26, 2020