俳優の佐藤浩市が主演を務める映画『サイレント・トーキョー』より、豪華キャスト陣が写る場面写真が一挙解禁された。本作は、クリスマス・イブの東京で突如勃発した≪連続爆破テロ事件≫に巻き込まれた登場人物たちの複数の視点から描かれるサスペンス・エンターテインメント。事件を起こす者、事件に翻弄(ほんろう)される者、事件を追う者、それぞれの視点が、99分ノンストップで切り替わり展開される。メガホンを取るのは『SP』シリーズの波多野貴文。原作は『アンフェア』シリーズの秦建日子による小説『サイレント・トーキョー And so this is Xmas』(河出文庫)。東京が爆弾で破壊されるという壮大でセンセーショナルな設定の上でオールキャストらがふんするのは、“群衆の一人”。その中心に立つのは、主人公にして事件の容疑者・朝比奈仁(佐藤)だ。今回解禁となった場面写真では、朝比奈が爆破テロ騒ぎに集まってきた野次馬に紛れ、異様な好奇心から日本中の騒乱を静かに見つめる様子が捉えられている。そして、第一の事件現場となる恵比寿で事件に巻き込まれた買い物途中だった主婦・山口アイコ(石田ゆり子)と、その後事件の犯人に仕立てられることとなるテレビ局契約社員の来栖公太(井之脇海)の2人が、犯人からの命を受けてその場から立ち去る道中、予想だにしなかった事態に硬直する姿が切り取られた場面写真も到着。さらには、本作の見せ場となる第二の事件現場・渋谷の場面写真も。事件を追う刑事・世田志乃夫(西島秀俊)、世田とバディを組む新人刑事・泉大輝(勝地涼)、そして不可解な行動を取るIT起業家の須永基樹(中村倫也)、興味本位で犯行予告現場に同僚と共に来てしまう会社員・高梨真奈美(広瀬アリス)らが、“絶望”へのカウントダウンへ向かう一部始終が切り取られている。映画『サイレント・トーキョー』は12月4日より全国公開。