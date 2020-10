『フルハウス』ロリ・ロックリン主演、欧米産2時間サスペンス『ガレージセール・ミステリー』が日本初放送

アンティーク・ショップのオーナーが、アンティークを見極める鋭い眼力と行動力で事件を解決! 気軽に楽しめるコージー・ミステリー『ガレージセール・ミステリー アンティーク探偵ジェニファー(原題:Garage Sale Mystery)』の日本初放送が決定した。

『ガレージセール・ミステリー』は、2013年から米Hallmark Movies & Mysteriesで放送されたアメリカの2時間サスペンスドラマともいうべき、気軽に楽しめるミステリードラマ。主演は、人気ドラマ『フルハウス』とその続編『フラーハウス』のベッキー役で知られるロリ・ロックリン。

ロリが演じる本作の主人公ジェニファー・シャノンは、夫と子どもたちと幸せな生活を送っているアンティーク・ショップのオーナー。ガレージ・セール(個人が不要品を自宅のガレージや庭先などで売り出すこと)に足繁く赴いては価値のあるアンティークを見極め買い付けている、お宝探しのプロ。そんな彼女の周りではなぜか毎度事件が発生!

もともとミステリー好きのジェニファーは、周囲の心配も顧みず、毎回事件に首を突っ込んでいくが、アンティークを見極める優れた眼力と洞察力、そして、行動力で事件を解決していく。

メガホンをとるのは、『21ジャンプストリート』や『スターゲイト SG−1』などに出演し、俳優としても活躍する他、『スターゲイト:アトランティス』『こころ呼ぶとき』などで監督を務めるピーター・デルイーズ。

各エピソードでは、絵画などのアンティークが事件に関わってくる。また、マーサ・スチュワートを彷彿とさせるアメリカならではの心地よいインテリアなども登場する。

『ガレージセール・ミステリー アンティーク探偵ジェニファー』(全5話)は、12月13日(日)16:00より字幕版でAXNミステリーにて一挙放送。(海外ドラマNAVI)

『ガレージセール・ミステリー アンティーク探偵ジェニファー』(c) 2018 Bargain Street Productions XIII LTD. (All Rights Reserved)/CASE OF MURDER- (c) 2017 Bargain Street Productions XIII LTD. (All Rights Reserved)