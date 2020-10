Trump Campaign

米大統領選挙の投票日までもう1週間を切ったこのタイミングで、トランプ米大統領の選挙用ウェブサイト”donaldjtrump.com”が、何者かにハッキングされ、書き換えられる被害に遭いました。少なくとも30分以上は「このウェブサイトは差し押さえられました」「世界はトランプ大統領が毎日まき散らす大量のフェイクニュースにうんざりしている」と記述されたページに置き換わっていたとのこと。

トランプの選挙対策委員のスポークスマン、ティム・マートー氏は、「ウェブサイトが改ざんされており、法執行当局と協力して攻撃の原因を調査している」と述べ、「このサイトには機密情報は保存されていないため、流出被害はなくすでにウェブサイトは復元済みだ」と付け加えました。

Earlier this evening, the Trump campaign website was defaced and we are working with law enforcement authorities to investigate the source of the attack. There was no exposure to sensitive data because none of it is actually stored on the site. The website has been restored.