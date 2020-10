ジャ・ジャンクー製作、ワン・ジン初監督作品「The Best Is Yet To Come(英題)」(原題:不止不休) の、2021年の日本公開が決定した。

ワン・ジン監督は「罪の手ざわり」以降、ジャ・ジャンクー作品を助監督として支えた新鋭。2003年SARS流行後の中国を舞台に、B型肝炎患者に対する差別が蔓延していることを暴く若きジャーナリストの姿を描く、実在の新聞記者をモデルにした物語。タイムリーなテーマと、正義とモラルの狭間で揺れながら、懸命に事件の真相に迫ろうとする若きジャーナリストの葛藤を緊迫感溢れるタッチとドラマチックな演出で描き、重厚にして爽快なサスペンス・エンターテインメント作品に仕上がった。

今年のベネチア国際映画祭オリゾンティ部門に中国作品として唯一出品され話題を呼び、トロント国際映画祭でも絶賛。先日閉幕したばかりの平遥国際映画祭では最優秀監督賞受賞を果たした。また、まもなく開催の第21回東京フィルメックス・コンペティション部門への正式出品が決定しており、10月30日、11月1日に上映される。

撮影はユー・リクウァイ、音楽に半野喜弘と、ジャ・ジャンクー監督作品常連のベテラン製作陣が参加。出演は、中国の大ヒット作「ストームブレイカーズ 妖魔大戦」(15)や「人魚姫」(16)などの白客(バイカー)、「芳華 Youth」(17)で鮮烈なデビューを飾った若手女優の苗苗(ミャオ・ミャオ)、演技派の張頌文(チャン・ソンウェン)ら旬のキャスト陣が集結した。