今日は、あなたと相性の良い男性が分かる心理テストをご用意! 以下の設問の4つの回答のなかから深く考えずに直感で選んでください。

ここぞ!という時に選ぶランジェリーは?

(A)レース×白

(B)花柄×ピンク

(C)赤の無地

(D)リボン×黒

Aを選んだあなたは

Aを選んだあなたと相性の良い男性は 「まわりに気配りができる根っからの優しい人」です。

あなた自身、彼に振り回されたくない。穏やかな恋愛をしたいというタイプなので基本的に優しくて穏やかな男性との相性が良いです。

見せかけの優しさではなくて、自分の損得関係なしに困っている人がいたら助けたりあなたの友達や家族にもちゃんと気配りをしてくれるような優しい彼を心から信頼し、尊敬できるでしょう。

男性に尽くすような恋愛は、あなた自身向いていないし疲れてしまいます。 そんなあなたは、心優しくて穏やかな彼と一緒になると幸せな恋愛ができるでしょう。

Bを選んだあなたは

Bを選んだあなたと相性の良い男性は「包容力のある大人な人」です。

ちょっと素直じゃなかったりわがままな面があるあなたは、あなたの全てを包み込んでくれるような包容力のある大人な男性と相性が良いです。

精神年齢が自分より低めの彼とは、言い合いや喧嘩をしがち。あなたのわがままな面も可愛いと受け取ってくれて、全力で甘えさせてくれるような大人な男性の方が、居心地が良さそうです。

あなたが男性を選ぶ際には包容力を重視してみて!

Cを選んだあなたは

Cを選んだあなたと相性の良い男性は「話し上手な面白い人」です。

あなたは、どんなにイケメンでも条件が良い人と付き合っても、話をしていて”面白い”と思わないと、結局冷めてしまったり上手くいかなくなってしまう傾向があります。

自分と笑いのツボが一緒だったり、その人自身が話し上手で面白いということに男性としての魅力を感じそう。

面白いと思える男性は、飽きずにずっと一緒にいれることができるので顔でも性格でもなく、話をしていて「この人面白いな!」と思う男性を選ぶのがおすすめです。

Dを選んだあなたは

Dを選んだあなたと相性の良い男性は「好奇心旺盛でヤンチャな人」です。

自分が追われるより、追いかける恋愛の方が向いているあなたはただ優しいだけや、穏やかすぎる男性は退屈してしまいます。 好奇心旺盛でちょっとヤンチャくらいの彼の方が、毎日刺激的で楽しい時間を過ごせるでしょう。

連絡なく急に会いに来たり、計画のない旅行をいきなり提案してきたりと、彼の突飛押しない行動に、逆に魅力を感じることができちゃうのがあなた。

そんな彼だからこそ、あなた自身はずっと追いかけることができます。 自分が好かれる恋愛よりも、あなたがずっと追えるような彼との方が相性が良さそうです。

タイプや条件で選びがちだけど自分との相性を意識して男性を選んだら、その後の恋愛もうまくいくかもしれませんね♡

