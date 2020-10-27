「ボヘミアン・ラプソディ」、是枝裕和監督「真実」アマプラ独占配信！「GANTZ」2部作など11月ラインナップに注目
「Amazon Prime Video」で11月に楽しめる新着コンテンツのラインナップが発表され、「クイーン」のフレディ・マーキュリーの人生を描いた大ヒット作「ボヘミアン・ラプソディ」、是枝裕和監督がカトリーヌ・ドヌーブ、ジュリエット・ビノシュとタッグを組んだ「真実」が独占配信されることがわかった。他にも二宮和也と松山ケンイチが共演した「GANTZ」「GANTZ PERFECT ANSWER」など、多彩な作品が出揃った。
邦画は「ザ・ドリフターズ」の「全員集合!!」16作品をはじめ、松坂桃李が主演した時代劇「居眠り磐音」、北山宏光（「Kis-My-Ft2」）が映画初主演を務めた「トラさん 僕が猫になったワケ」などもラインナップ。さらに、ロブ・ライナー監督がイラク戦争の真実に迫る記者たちの奮闘を描いた「記者たち 衝撃と畏怖の真実」、ジャッキー・チェンが孤独で冷徹な男を演じた「ザ・フォーリナー 復讐者」、ジェラルド・バトラー主演の潜水艦アクション「ハンターキラー 潜航せよ」なども新たに追加される。
テレビアニメは、12月6日から「The Final Season」が放送される「進撃の巨人」Season1〜3、「僕のヒーローアカデミア」第1〜4期も一挙配信される。さらに、10月28日午前0時〜11月24日午後11時59分に、マーベル・スタジオ20作品を1作品100円（税込）でレンタルできる期間限定セールを実施。詳細は、キャンペーンページ（https://www.amazon.co.jp/b?node=8420215051）で確認できる。
「Amazon Prime Video」の新着コンテンツと配信開始日は、以下の通り。
▽11月1日
「記者たち 衝撃と畏怖の真実」
「ザ・フォーリナー 復讐者」
「ペット」
「ザ・ドリフターズ」の「全員集合!!」16作品
「シカゴ P.D」
「シカゴ・メッド」
「ニセコイ」
「ニセコイ：」
「暗殺教室」第1・２期
「ヒカルの碁」
「ヒカルの碁 スペシャル『北斗杯への道』」
「レベル E」
「僕のヒーローアカデミア」第1〜4期
▽11月2日
「内村さまぁ〜ず」シーズン6（独占配信）
▽11月4日
「有田プロレスインターナショナル」（独占配信）
▽11月6日
「居眠り磐音」
▽11月11日
「真実」（独占配信）
▽11月13日
Amazonオリジナル「ねこのピート」シーズン2・パート2（午前9時から独占配信）
▽11月16日
「ボヘミアン・ラプソディ」（独占配信）
「トラさん 僕が猫になったワケ」
「映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか」
▽11月19日
「なぎスケ！」シーズン2（独占配信）
▽11月20日
「GANTZ」
「GANTZ PERFECT ANSWER」
Amazonオリジナル「ザ・パック 愛犬と挑むドッグレース」シーズン1
（午前9時から独占配信）
ドラマ「アフロ田中」
「進撃の巨人」Season1〜3
▽11月21日
「ハンターキラー 潜航せよ」
▽11月22日
「バイオハザード ヴェンデッタ」
▽11月25日
Amazonオリジナル「フランクおじさん」（午前9時から独占配信）
「恋するレモネード」
「琅邪榜（ろうやぼう） ＜弐＞ 風雲来る長林軍」（邪はおうへんに邪が正式表記）
「完璧な妻」
「自己発光オフィス 拝啓運命の女神様！」
「マン・ツー・マン 君だけのボディーガード」
「病院船 ずっと君のそばに」