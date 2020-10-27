「Amazon Prime Video」で11月に楽しめる新着コンテンツのラインナップが発表され、「クイーン」のフレディ・マーキュリーの人生を描いた大ヒット作「ボヘミアン・ラプソディ」、是枝裕和監督がカトリーヌ・ドヌーブ、ジュリエット・ビノシュとタッグを組んだ「真実」が独占配信されることがわかった。他にも二宮和也と松山ケンイチが共演した「GANTZ」「GANTZ PERFECT ANSWER」など、多彩な作品が出揃った。

邦画は「ザ・ドリフターズ」の「全員集合!!」16作品をはじめ、松坂桃李が主演した時代劇「居眠り磐音」、北山宏光（「Kis-My-Ft2」）が映画初主演を務めた「トラさん 僕が猫になったワケ」などもラインナップ。さらに、ロブ・ライナー監督がイラク戦争の真実に迫る記者たちの奮闘を描いた「記者たち 衝撃と畏怖の真実」、ジャッキー・チェンが孤独で冷徹な男を演じた「ザ・フォーリナー 復讐者」、ジェラルド・バトラー主演の潜水艦アクション「ハンターキラー 潜航せよ」なども新たに追加される。

テレビアニメは、12月6日から「The Final Season」が放送される「進撃の巨人」Season1〜3、「僕のヒーローアカデミア」第1〜4期も一挙配信される。さらに、10月28日午前0時〜11月24日午後11時59分に、マーベル・スタジオ20作品を1作品100円（税込）でレンタルできる期間限定セールを実施。詳細は、キャンペーンページ（https://www.amazon.co.jp/b?node=8420215051）で確認できる。

「Amazon Prime Video」の新着コンテンツと配信開始日は、以下の通り。

▽11月1日

「記者たち 衝撃と畏怖の真実」

「ザ・フォーリナー 復讐者」

「ペット」

「ザ・ドリフターズ」の「全員集合!!」16作品

「シカゴ P.D」

「シカゴ・メッド」

「ニセコイ」

「ニセコイ：」

「暗殺教室」第1・２期

「ヒカルの碁」

「ヒカルの碁 スペシャル『北斗杯への道』」

「レベル E」

「僕のヒーローアカデミア」第1〜4期

▽11月2日

「内村さまぁ〜ず」シーズン6（独占配信）

▽11月4日

「有田プロレスインターナショナル」（独占配信）

▽11月6日

「居眠り磐音」

▽11月11日

「真実」（独占配信）

▽11月13日

Amazonオリジナル「ねこのピート」シーズン2・パート2（午前9時から独占配信）

▽11月16日

「ボヘミアン・ラプソディ」（独占配信）

「トラさん 僕が猫になったワケ」

「映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか」

▽11月19日

「なぎスケ！」シーズン2（独占配信）

▽11月20日

「GANTZ」

「GANTZ PERFECT ANSWER」

Amazonオリジナル「ザ・パック 愛犬と挑むドッグレース」シーズン1

（午前9時から独占配信）

ドラマ「アフロ田中」

「進撃の巨人」Season1〜3

▽11月21日

「ハンターキラー 潜航せよ」

▽11月22日

「バイオハザード ヴェンデッタ」

▽11月25日

Amazonオリジナル「フランクおじさん」（午前9時から独占配信）

「恋するレモネード」

「琅邪榜（ろうやぼう） ＜弐＞ 風雲来る長林軍」（邪はおうへんに邪が正式表記）

「完璧な妻」

「自己発光オフィス 拝啓運命の女神様！」

「マン・ツー・マン 君だけのボディーガード」

「病院船 ずっと君のそばに」