レジャーの秋、お出かけのお供にしたいおしゃれなバッグが付いた本が揃いました! 当記事では、リラックマ、すみっコぐらしなどのかわいいキャラクターや、ポップでキュートなプリントで大人気のブランド「HYSTERIC MINI」、カリフォルニア発の大人気バッグブランド「MEI」などのバッグが付録になっている、コンビニ限定販売の本をご紹介します。

マルチメディア『リラックマ ツイードショルダーバッグBOOK BROWN ver.』リラックマ ツイードショルダーバッグ

※ローソン、HMV、HMV&BOOKS online限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります

累計93万部突破の人気シリーズ! 大人気キャラクター「リラックマ」から秋冬にぴったりな本格ツイードバッグがローソン限定で登場!

今回のアイテムは、ツイード×レザー調生地を組み合わせたトレンド感たっぷりのデザインと、リラックマの刺しゅうがキュートなショルダーバッグです。

カラーは選べる2色。ヘリンボーン柄がシックな「グレー」と、チェック柄がおしゃれな「ブラウン」。どちらも大人のカジュアルスタイルにぴったりです♪

キュートな刺しゅう

フロントには、リラックマの刺しゅう&タグをオン。タグによりかかるようなリラックマがキュート♡

リッチなツイード素材

生地は、手ざわりのよい厚手のツイード素材。トレンド感のあるブラウンのチェック柄がおしゃれ。

安心のスナップボタン付き

フラップにはスナップボタン付き。バッグの中身が飛び出る心配のない安心設計です。

レザー調のフラップ

フラップの裏地にはレザー調生地を採用。バッグを開けたときのかわいさにもこだわりました。

見た目以上の大容量

長財布、500mlペットボトルがすっぽり入るサイズ。たっぷリ入るからこれひとつでお出かけOK!

フロントポケット

スマートフォンや小銭を入れられるフロントポケット。ファスナー付きで安心です。

アジャスター付き

ストラップには長さ調節可能なアジャスター付き。身長や着こなしに合わせても◎。

誌面にはリラックマの最新アートやグッズ、新施設情報など最新ニュースが満載。ツイードバッグ&ミニブックのセットを本体1890円+税のスペシャルプライスでお届け! この機会をお見逃しなく。

色違いのグレーバージョンもアリ!

マルチメディア『リラックマ ツイードショルダーバッグBOOK BROWN ver.』※ローソン、HMV、HMV&BOOKS online限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります色違いのグレーバージョンもアリ!

※ローソン、HMV、HMV&BOOKS online限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります

こちらは色違いの、ヘリンボーン柄がシックなグレーのツイードショルダーバッグ。どちらも大人のカジュアルスタイルにぴったりです♪

リッチなツイード素材マルチメディア『リラックマ ツイードショルダーバッグBOOK GRAY ver.』※ローソン、HMV、HMV&BOOKS online限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります

サイズ(約)

【ショルダーバッグ】H15×W24×D7cm

【ショルダーストラップの長さ】132cm[最長]

マルチメディア『すみっコぐらし BACKPACK BOOK produced by CIAOPANIC TYPY』すみっコぐらし バックパック

※ファミリーマート限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります

昨年大好評だった大人気キャラクター「すみっコぐらし」とファミリーアパレルブランド「CIAOPANIC TYPY(チャオパニックティピー)」のコラボが再び実現! 子どもも大人も使いやすい絶妙サイズのバックパックが登場。ポケットのすみに刺繍されたすみっコたちがとってもかわいい! マチ付きで厚みのあるものも入る立体フロントポケットとiPadがすっぽり入るサイズの内ポケットも付いて、機能性もばっちり。1泊2日の旅行にもぴったりな大容量サイズです。

1泊2日の旅行にもぴったり約18Lの大容量マチ付きでたくさん入るフロント立体ポケットiPadやA4ノートが入る内ポケットポケットのすみにはすみっコの刺繍が♡マルチメディア『すみっコぐらし BACKPACK BOOK produced by CIAOPANIC TYPY』※ファミリーマート限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります

サイズ(約)

H39×W27.5×D14cm

ショルダーバッグもアリ!

すみっコぐらし ショルダーバッグ

※ファミリーマート限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります

大人気キャラクター「すみっコぐらし」のショルダーバッグを、親子リンクコーデが得意なアパレルブランド「CIAOPANIC TYPY」がプロデュース。家族で使えるお出かけバッグが完成しました! 子どもも大人も使いやすい絶妙サイズのショルダーバッグは、フラップのすみに刺繍されたすみっコたちがとってもかわいい! ポケットティッシュやウェットティッシュがすぐ取り出せる背面ポケット&荷物がすっきり整理できる内ポケット付き。500mLペットボトルと長財布が入る大きさで、これひとつで身軽にお出かけできるショルダーバッグです。

ペットボトルも長財布も入る!持ち物を整理できる内ポケットスムーズに開け閉めできる面ファスナー上ふたのすみにはすみっコの刺繍が♡マルチメディア『すみっコぐらし SHOULDER BAG BOOK produced by CIAOPANIC TYPY』※ファミリーマート限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります

サイズ(約)

【ショルダーバッグ】H21×W26×D11cm

【ショルダーストラップの長さ】138cm[最長]

マルチメディア『HYSTERIC MINI Quilting Bag Book BLACK Ver.』ヒステリックミニキルティングバッグ

※ローソン、HMV、HMV&BOOKS online限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります

ポップでキュートなプリントで大人気の「ヒステリックミニ」から、限定のキルティングバッグが登場。ブラックバージョンは黒地に人気キャラクターMINIちゃんの総柄プリントのデザイン。バッグは約155gと超軽量なうえ、内ポケット付き、口がファスナーで開閉できるなど、使いやすさもバツグン! ヒスミニの新作コーデがたっぷり掲載された16ページの冊子付きで、ブランドの世界観がたっぷり楽しめます。

色違いのマルチカラーバージョンもアリ!

マルチメディア『HYSTERIC MINI Quilting Bag Book BLACK Ver.』※ローソン、HMV、HMV&BOOKS online限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります色違いのマルチカラーバージョンもアリ!

※ローソン、HMV、HMV&BOOKS online限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります

マルチメディア『HYSTERIC MINI Quilting Bag Book MULTI COLOR Ver.』※ローソン、HMV、HMV&BOOKS online限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります

サイズ(約)

H30×W45×D13cm

マルチメディア『MEI リュックになるショルダーバッグ BOOK special package』MEI リュックになるショルダーバッグ

※ファミリーマート限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります

カリフォルニア発の大人気バッグブランド「MEI(メイ)」BOOKシリーズ累計44万部突破! 今回のバッグは、男女兼用できるうえ、ストラップの形を変えてショルダーバッグとリュックの2WAYで使えます。

ストラップの形を変えて2WAYで使える!コンパクトに見えて大容量細かい物を収納できるメッシュポケット名刺サイズの内ポケットバックル仕様の立体フロントポケットマルチメディア『MEI リュックになるショルダーバッグ BOOK special package』※ファミリーマート限定販売|一部の店舗では取り扱いがない場合があります

サイズ(約)

【リュックになるショルダーバッグ】H31×W19.5×D9.5cm

【ショルダーストラップの長さ】93cm[最長]

