ライブストリーミング文化のなかで一躍有名となったマルチプレイ人狼ゲーム『Among Us』は、人気に比例してハッキングの被害も多数報告されるようになっている。

アメリカ大統領選挙を控えるなか、最近は「エリス・ロリス・ハック」と呼ばれるチャットスパムボットによる攻撃事例が相次いでおり、開発陣はこれらの現状に対してなにかしらの対策に乗り出している姿勢を示した。

このチャットスパムのBOTはゲーム内で「Subscribe to Eris Loris | TRUMP2020」などのチャットメッセージを何度も送信するスパム行為を働いている。

海外メディアEurogamerは「エリス・ロリス」と名乗るYouTuber兼ハッカーと連絡を取っており、それによれば、この犯行が自身の手によるチート販売を目的だとしていたことを認めているという。このハッカーによると、複数の支援者とともに150万回の対戦でチャットスパムが発信され、490万人のプレイヤーが影響を受けたと語っている。

Hello everyone,

We're are super duper aware of the current hacking issue and we're looking into it. We will be pushing out an emergency server update so people who are in game will get kicked from games. Please play private games or with people that you trust!!! Bare with us!! 😰