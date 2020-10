先週末(10月23日〜10月25日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、リーアム・ニーソン主演のアクション映画『オネスト・シーフ(原題) / Honest Thief』が興行収入235ドル4,022ドル(約2億4,717万円)を上げて、2週連続となる首位を記録した。『96時間』シリーズのリーアムがふんしたのは、汚職FBIに裏切られて反撃に打って出る、元銀行強盗だ。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル105円計算)

23日からニューヨーク州でもニューヨーク市を除いて映画館が再開されたが(収容人数を制限の上)、興行は依然として厳しい状態が続いている。

3位には超常現象ホラー『ジ・エンプティ・マン(原題) / The Empty Man』、8位にはロマンスドラマ『アフター』の続編『アフター・ウィー・コライデッド(原題) / After We Collided』が初登場。7位にはピクサーの名作『モンスターズ・インク』、10位にはアニメーション映画版『アダムス・ファミリー』と再上映の2作がランクインした。(編集部・市川遥)

10月23日〜10月25日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(1)『オネスト・シーフ(原題) / Honest Thief』

2(2)『ザ・ウォー・ウィズ・グランパ(原題) / The War with Grandpa』

3(初)『ジ・エンプティ・マン(原題) / The Empty Man』

4(3)『TENET テネット』

5(4)『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』

6(5)『ホーカス ポーカス』

7(初)『モンスターズ・インク』

8(初)『アフター・ウィー・コライデッド(原題) / After We Collided』

9(6)『2ハーツ(原題) / 2 Hearts』

10(初)『アダムス・ファミリー』