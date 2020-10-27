¡Ú±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡ÙÎò»ËÅª¿ô»ú¤ÇV2¡ª 10Æü¤Ç100²¯±ßÆÍÇË¡ª
¡¡10·î24¡Á25Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬¡¢º£½µ¤âÅÚÆüÆ°°÷227Ëü3000¿Í¡¢¶½¼ý30²¯4100Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢2½µÏ¢Â³¼ó°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£Îß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷798Ëü¿Í¡¢¶½¼ý107²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¸ø³«¤«¤é10Æü´Ö¤Ç100²¯±ßÆÍÇË¤ÏÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¤Ç¡¢¸ø³«¤«¤é¤¿¤Ã¤¿2½µ¤ÇË®²è¤ÈÍÎ²è¤ÎÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤â32°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ö10·î24Æü¡Á10·î25ÆüÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
¡¡2°Ì¤Ï¡¢µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤È²£ÉÍÎ®À±¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÎÎø°¦±Ç²è¡Ø¤¤ß¤ÎÆ·¡Ê¤á¡Ë¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤¬¡¢½é½µÅÚÆüÆ°°÷9Ëü8000¿Í¡¢¶½¼ý1²¯3100Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤Æ½éÅÐ¾ì¡£½éÆü¤«¤é¤Î3Æü´Ö¤Ç¤ÏÆ°°÷15Ëü¿Í¡¢¶½¼ý2²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤ÏÀè½µ¤Î2°Ì¤«¤é¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡ØÌëÌÀ¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¡£¡Ù¤¬¡¢4°Ì¤Ï¸ø³«6½µÌÜ¤Î¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤¬¡¢5°Ì¤Ë¤Ï¸ø³«4½µÌÜ¤Î¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù¤¬¡¢6°Ì¤Ë¤Ï¸ø³«6½µÌÜ¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ÏÎß·×Æ°°÷150Ëü¿Í¤ò¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤¬Îß·×¶½¼ý15²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡½éÅÐ¾ì¤Ï9°Ì¤ËÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¼ç±é¤Î¡Ø¶õ¤Ë½»¤à¡Ù¡¢10°Ì¤Ë²ÏúóÄ¾Èþ´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ØÄ«¤¬Íè¤ë¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡¡10·î24Æü¡Á10·î25ÆüÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âè1°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù
Âè2°Ì¡§¡Ø¤¤ß¤ÎÆ·¡Ê¤á¡Ë¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù
Âè3°Ì¡§¡ØÌëÌÀ¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¡£¡Ù
Âè4°Ì¡§¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù
Âè5°Ì¡§¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù
Âè6°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù
Âè7°Ì¡§¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¤ÎºÊ¡Ò·à¾ìÈÇ¡Ó¡Ù
Âè8°Ì¡§¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ·ãÆÍ¡ª¥é¥¯¥¬¥¥ó¥°¥À¥à¤È¤Û¤Ü»Í¿Í¤ÎÍ¦¼Ô¡Ù
Âè9°Ì¡§¡Ø¶õ¤Ë½»¤à¡Ù
Âè10°Ì¡§¡ØÄ«¤¬Íè¤ë¡Ù
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ö10·î24Æü¡Á10·î25ÆüÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
¡¡2°Ì¤Ï¡¢µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤È²£ÉÍÎ®À±¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÎÎø°¦±Ç²è¡Ø¤¤ß¤ÎÆ·¡Ê¤á¡Ë¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤¬¡¢½é½µÅÚÆüÆ°°÷9Ëü8000¿Í¡¢¶½¼ý1²¯3100Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤Æ½éÅÐ¾ì¡£½éÆü¤«¤é¤Î3Æü´Ö¤Ç¤ÏÆ°°÷15Ëü¿Í¡¢¶½¼ý2²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤ÏÀè½µ¤Î2°Ì¤«¤é¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡ØÌëÌÀ¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¡£¡Ù¤¬¡¢4°Ì¤Ï¸ø³«6½µÌÜ¤Î¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤¬¡¢5°Ì¤Ë¤Ï¸ø³«4½µÌÜ¤Î¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù¤¬¡¢6°Ì¤Ë¤Ï¸ø³«6½µÌÜ¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ÏÎß·×Æ°°÷150Ëü¿Í¤ò¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤¬Îß·×¶½¼ý15²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡½éÅÐ¾ì¤Ï9°Ì¤ËÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¼ç±é¤Î¡Ø¶õ¤Ë½»¤à¡Ù¡¢10°Ì¤Ë²ÏúóÄ¾Èþ´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ØÄ«¤¬Íè¤ë¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡¡10·î24Æü¡Á10·î25ÆüÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âè1°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù
Âè2°Ì¡§¡Ø¤¤ß¤ÎÆ·¡Ê¤á¡Ë¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù
Âè3°Ì¡§¡ØÌëÌÀ¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¡£¡Ù
Âè4°Ì¡§¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù
Âè5°Ì¡§¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù
Âè6°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù
Âè7°Ì¡§¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¤ÎºÊ¡Ò·à¾ìÈÇ¡Ó¡Ù
Âè8°Ì¡§¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ·ãÆÍ¡ª¥é¥¯¥¬¥¥ó¥°¥À¥à¤È¤Û¤Ü»Í¿Í¤ÎÍ¦¼Ô¡Ù
Âè9°Ì¡§¡Ø¶õ¤Ë½»¤à¡Ù
Âè10°Ì¡§¡ØÄ«¤¬Íè¤ë¡Ù