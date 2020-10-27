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Mario Kart music now popular with teens doing last-minute homework - Polygon
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@daniellev98 my stress levels went ???? but so did my word count ##fyp ##school ##foryoupage ##viral ##foryou ##mariokart ♬ original sound - Danielle
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The Coconut Mall theme music from 'Mario Kart Wii' debuts at #15 on the US Spotify Viral 50 chart, top new entry.— chart data (@chartdata) October 23, 2020
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I AM LITERALLY LISTENING TO MARIO KART MUSIC WHILE I DO MY SCHOOLWORK AND TELL ME WHY I FEEL LIKE IM ON ADDERALL RN LIKE IM SO FUCKIN CONCENTRATED IT IS INSANE— ♡hj♡ (@hunnyjvne) October 25, 2020
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guys listening to mario kart music while ur working IS SO EFFECTIVE i¡Çve been doing work for two hours straight & it felt like 30 mins this is magic ⭐️✨????✨— the aniyalator ????☄️???? (@AniyaArnold4) October 26, 2020
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y¡Çall wanna try something wild?
if you have a paper or project you need to do for school or whatever else, listen to Mario Kart music while you do it. i¡Çm dead serious
I just wrote 600 words out of my 1000 essay in half an hour, this shit really works— pumpkin patch park (@pinball_wizard) October 21, 2020
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