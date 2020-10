セラミックシールドを採用したiPhone12、iPhone12 ProはこれまでのiPhoneに比べて4倍傷つきにくいとされています。しかしディスプレイの傷についての報告がユーザーから多数SNSにアップされています。

iPhone12のディスプレイが傷ついたとする画像はSNSに多数アップされています。一つ一つそれぞれ原因は異なると考えられますが、開封直後、特に何もしていないのに傷を発見したとの報告もあり、Appleの「4倍傷つきにくいディスプレイ」という宣伝文句に疑問を持つユーザーもいるようです。



Just got the biggest scratch on my new iPhone 12 Pro @apple wtf is going on. Literally put my phone on the table and now the biggest scratch on my screen. #iPhone12Pro And I just saw I’m not the only one? pic.twitter.com/yktSwrfnSD

— Brandon (@LifeAs_Brandon) October 23, 2020