¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¢2¿Í¤Ç17.6kg¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¡¡¤¹¤Ã¤¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤Æ¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤Î2¿Í¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË19»þ58Ê¬¡Ë¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´ë²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¹ç·×17.6kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤¡×¡Ö»ä¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´èÄ¥¤ë¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¢2¿Í¤Ç17.6kg¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿»Ñ
¡¡25ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËµºÜ¤ÎÂÎ½Å¤è¤ê¤â¼ÂºÝ¤ÎÂÎ½Å¤ÎÊý¤¬½Å¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é1¥õ·î´Ö¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£2¿Í¤Ï¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¡¢¿ôÆü´Ö¤ÎÃÇ¿©½¤¹Ô¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤Ò¤ë¤Ï71.1kg¤«¤é64.3kg¤Ë¤Ê¤ê6.8kg¤Î¸ºÎÌ¡¢¤è¤·¤³¤Ï78.7kg¤«¤é67.9kg¤È¤Ê¤ê10.8kg¤Î¸ºÎÌ¡£2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ17.6kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢2¿Í¤¬¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Î¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢ÃÇ¿©½¤¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¹Åç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡£¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÀ²¤ì¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´èÄ¥¤ë¡ª¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ganbareruyaym¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¢2¿Í¤Ç17.6kg¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿»Ñ
¡¡25ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËµºÜ¤ÎÂÎ½Å¤è¤ê¤â¼ÂºÝ¤ÎÂÎ½Å¤ÎÊý¤¬½Å¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é1¥õ·î´Ö¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£2¿Í¤Ï¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¡¢¿ôÆü´Ö¤ÎÃÇ¿©½¤¹Ô¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤Ò¤ë¤Ï71.1kg¤«¤é64.3kg¤Ë¤Ê¤ê6.8kg¤Î¸ºÎÌ¡¢¤è¤·¤³¤Ï78.7kg¤«¤é67.9kg¤È¤Ê¤ê10.8kg¤Î¸ºÎÌ¡£2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ17.6kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢2¿Í¤¬¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Î¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢ÃÇ¿©½¤¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¹Åç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡£¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÀ²¤ì¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´èÄ¥¤ë¡ª¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ganbareruyaym¡Ë