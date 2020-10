テレビアニメ『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』の第3期が制作され、2021年にOVAも発売されることが決定した。「週刊ヤングジャンプ」(集英社)で連載中の赤坂アカによるラブコメ漫画『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』。将来を期待された秀才が集う秀知院学園の生徒会に所属する2人の天才、四宮かぐやと白銀御行が互いに相手に“告らせたい”一心で高度な恋愛頭脳戦を繰り広げる姿をコミカルに描く。コミックスは累計1200万部を突破し、テレビアニメ版は2019年に第1期、2020年に第2期が放送。2019年9月にはKing & Princeの平野紫耀と女優の橋本環奈の共演で実写映画化された。テレビアニメ第3期の制作と、2021年のOVA発売という情報は、10月25日にサンシティ越谷大ホールにて行われたスペシャルイベント「かぐや様は告らせたい on Stage 〜秀知院音楽譚〜」にて発表され、合わせて同イベントの映像パッケージ化も決定した。イベント当日、ステージへ最初に登壇したのは白銀御行役の古川慎、そして藤原千花役を務める小原好美。そこに四宮かぐや役の古賀葵、伊井野ミコ役の富田美憂が混ざり、序盤から「かぐや様」らしいドタバタコントを繰り広げた後に、歌手の鈴木雅之がTVアニメ第2期のOP主題歌「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」、第1期OP主題歌「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」をたて続けに披露。続いて、主人公・四宮かぐやが跡目争いに巻き込まれ、京都への転校を余儀なくされる本編が上映され、第1期3話エンディング「チカっとチカ千花っ」の初ライブ歌唱や、キャストの朗読パート、キャラクターソングの披露などが展開。ストーリーも終盤に差し掛かったところで、四宮かぐやと白銀御行の恋愛頭脳戦が再び始まる。緊張のシーンが続いたところで、halcaが第1期のED主題歌「センチメンタルクライシス」を歌唱。感動に包まれる中、事前告知されていなかったシークレットゲストの福原遥が登場し、第2期ED主題歌「風に吹かれて」を披露するというサプライズを行った。最後にはOVA、そして第3期の制作が発表され、笑いあり・涙あり・歌ありのスペシャルなイベントが幕を閉じた。『かぐや様は告らせたい on Stage 〜秀知院音楽譚〜』ブルーレイ&DVDは2021年2月24日発売。価格はブルーレイは7000円(税抜)、DVDは6000円(税抜)。