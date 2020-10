『ER』モーラ・ティアニー、『ブレイキング・バッド』ブライアン・クランストンと新作クライムドラマで共演！

米Showtimeの不倫サスペンスドラマ『アフェア 情事の行方』で、主人公ノア・ソロウェイ(ドミニク・ウェスト)の妻ヘレンを演じたモーラ・ティアニー。大ヒット医療ドラマ『ER 緊急救命室』のアビー・ロックハート役でも知られる彼女が、『ブレイキング・バッド』でおなじみのブライアン・クランストンと新作ドラマで共演することがわかった。米Deadlineが報じている。

モーラが出演することになった『Your Honor(原題)』は、イスラエルのドラマ『Kvodo(原題)』を下敷きにし、米Showtimeが製作する全10話となるリミテッドシリーズ。人々から尊敬されている判事マイケル・デシエイトが、ニューオーリンズで自分の息子がひき逃げ事件に関与したことで、嘘と欺瞞、選択不可能な危険なゲームに巻き込まれていく様子が描かれる。

