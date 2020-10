マーベル作品をモチーフにしたスペシャルカフェ「MARVEL」cafe produced by OH MY CAFE が、10月30日から11月29日まで、東京・表参道に期間限定でオープンする。

「パワー、勇気、才能、正義、仲間…あなたの隠れたパワーを見つけよう!」がコンセプトのスペシャルカフェでは、映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』でヴィジョンが作っていたパプリカシュを再現した「愛情たっぷりパプリカシュ」、ソーの武器ムジョルニアをイメージした「砂漠に舞い降りたハンマーカレー」など、マーベルヒーローにインスパイアされたフードを堪能できる。ドリンクメニューには、キャプテン・アメリカやアイアンマンカラーのソーダや、特製ボトルに入ったアイスティーなどが用意されている。

店内には、スパイダーマン、アイアンマンなどのスタチューが設置されるほか、マーベル・スタジオ最新作『ブラック・ウィドウ』(2021年4月29日全国公開)のフォトスポットも登場。また、「カフェロゴシリーズ」「メニューアートシリーズ」 「ムービーシリーズ」といったオリジナルグッズも販売予定となっている。(編集部・倉本拓弥)

