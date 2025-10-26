「美人」「カワイイ」以外の褒め言葉９パターン
キレイな女性に対して、「美人ですね！」「カワイイですね！」と褒めても、他の男性から同じように褒めらることが多いため、心から喜んでもらえないものです。では、どのように褒めれば良いのでしょうか。そこで今回は、「『美人』『カワイイ』以外の褒め言葉９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】「一緒にいて落ち着きますね。」「一緒にいると楽しいです。」
一緒にいるときの感想を素直に伝えるパターンです。
【２】「人間として、憧れます。あなたのような人間になりたいです。」
人間性として憧れていることを伝えるパターンです。「あなたのようになりたい」と言われた場合、喜んでもらえるでしょう。
【３】「努力しているのですね。俺もがんばらないと。」
努力している姿を垣間見たとき、自分も影響を受けたことを伝える一言です。「他人に影響を与えることができる」ことは、嬉しいことです。
【４】「頼りになりますね。」
男性に「守ってあげたい！」を思われそうな女性に対して、有効な表現です。普段、言われ慣れない褒め言葉であるため、テンションが上がるでしょう。心強い存在だと感じたときには、ぜひ褒めてあげましょう。
【５】「いつも一生懸命ですね。」
仕事に対する姿勢を褒める方法です。成果が出る前でも使えるフレーズです。
【６】「いい仕事しますね。」「（仕事が）デキるなぁ?（笑）」
キレイな女性でも、成果を褒められると嬉しいものです。
【７】「目がすごくキレイですね。」
具体的に特定の部位について、褒めるパターンです。具体的であるため、信頼性のあるコメントとなるでしょう。
【８】「笑顔が素敵ですね。」
「顔」ではなく、「笑顔」を評価するパターンです。
【９】「今日も素敵ですね。」
「美人」「カワイイ」という言葉の代用として、「素敵」という言葉を使うパターンです。
他にはどのような褒め言葉があるでしょうか。みなさんが心がけている褒め言葉など、ぜひ教えてください。
