◆Snow Manコメント&メイキング映像満載「滝沢歌舞伎」スペシャル予告が解禁

【モデルプレス=2020/10/26】『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』(10月・11月新橋演舞場、南座、御園座にて特別上映 /12月4日より全国ロードショー)の90秒スペシャル予告篇が解禁となった。ジャニー喜多川氏が企画・構成・総合演出を務め、2006年より多くのお客様に愛され続けてきた『滝沢歌舞伎』。昨年『滝沢歌舞伎ZERO』として演出・滝沢秀明、主演・Snow Manで新たなステップを登った舞台が、本年は『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』として生まれ変わる。12月4日からの全国の映画館公開に先駆けて行う、新橋演舞場、南座、御園座3劇場の62回の特別上映鑑賞チケットは即日完売。新橋演舞場での上映を経て、23日より南座での上映が始まった。劇場だけに止まらず、10月2日に売り出しを開始した映画前売券(ムビチケ)も、全国の上映映画館や通販サイトでは発売当日にSOLD OUTが続出し、急遽再販が決定するなどと熱い視線を集めている。スペシャル予告篇は松竹系シネコンなど上映映画館で10月30日より上映開始予定。本映像の注目すべきは、映画単独初主演を果たしたSnow Manメンバー全員の忌憚のない気持ちを語った初コメント映像、そして初公開するメイキング映像がふんだんに盛り込まれている点。「滝沢歌舞伎が映画化!?無理じゃないですか?どんな映像になるんですかね?」と、プロジェクト発足時の驚きと期待を口にするメンバーや、「滝沢歌舞伎を一番知っているのは滝沢君で、それを演じられるのは僕たちしかいない」と、共に滝沢歌舞伎を歩んできたからこその自負を語る者、さらに「滝沢君やジャニーさんが、滝沢歌舞伎をSnow Manに託して良かったなって思ってもらえるかな?」と、伝統を受け継ぐ覚悟と気概…メンバーそれぞれの想い、参加できる喜びと撮影を終えての手ごたえなどをも表した、文字通りスペシャルな映像となった。そして、最後は笑いというおまけ付きになっている。