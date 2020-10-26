早川&佐藤にそれぞれ4球団が1位指名へ 26日ドラフト会議 12球団1位と外れ1位全予想
競合か単独指名か。プロ野球のドラフト会議は、26日午後5時から都内のホテルで開かれる。近大・佐藤輝明内野手（21）は巨人、ソフトバンク、オリックスが1位指名を公表。早大・早川隆久投手（22）はロッテとヤクルトが1位指名を公表した。現時点で公表していない球団を含め、会議直前まで戦略が練られるが、12球団の1位指名と外れ1位候補をスポニチ取材班が直前取材をもとに予想した。
【巨 人】1位指名・佐藤輝明内野手（21＝近大）※公表
外れ1位・木沢尚文投手（22＝慶大）
【中 日】1位指名・高橋宏斗投手（18＝中京大中京）※公表
外れ1位・平内龍太投手（22＝亜大）
【阪 神】1位指名・佐藤輝明内野手（21＝近大）
外れ1位・鈴木昭汰投手（22＝法大）
【ＤｅＮＡ】1位指名・早川隆久投手（22＝早大）
外れ1位・木沢尚文投手（22＝慶大）
【広 島】1位指名・栗林良吏投手（24＝トヨタ自動車）
外れ1位・木沢尚文投手（22＝慶大）
【ヤクルト】1位指名・早川隆久投手（22＝早大）※公表
外れ1位・平内龍太投手（22＝亜大）
【ソフトＢ】1位指名・佐藤輝明内野手（21＝近大）※公表
外れ1位・牧 秀悟内野手（22＝中大）
【ロッテ】 1位指名・早川隆久投手（22＝早大）※公表
外れ1位・鈴木昭汰投手（22＝法大）
【西 武】1位指名・早川隆久投手（22＝早大）
外れ1位・鈴木昭汰投手（22＝法大）
【楽 天】1位指名・入江大生投手（22＝明大）
外れ1位・鈴木昭汰投手（22＝法大）
【日本ハム】1位指名・伊藤大海投手（23＝苫小牧駒大）※公表
外れ1位・山下舜平大投手（18＝福岡大大濠）
【オリックス】1位指名・佐藤輝明内野手（21＝近大）※公表
外れ1位・中森俊介投手（18＝明石商）
【巨 人】1位指名・佐藤輝明内野手（21＝近大）※公表
外れ1位・木沢尚文投手（22＝慶大）
【中 日】1位指名・高橋宏斗投手（18＝中京大中京）※公表
外れ1位・平内龍太投手（22＝亜大）
【阪 神】1位指名・佐藤輝明内野手（21＝近大）
外れ1位・鈴木昭汰投手（22＝法大）
【ＤｅＮＡ】1位指名・早川隆久投手（22＝早大）
外れ1位・木沢尚文投手（22＝慶大）
【広 島】1位指名・栗林良吏投手（24＝トヨタ自動車）
外れ1位・木沢尚文投手（22＝慶大）
【ヤクルト】1位指名・早川隆久投手（22＝早大）※公表
外れ1位・平内龍太投手（22＝亜大）
【ソフトＢ】1位指名・佐藤輝明内野手（21＝近大）※公表
外れ1位・牧 秀悟内野手（22＝中大）
【ロッテ】 1位指名・早川隆久投手（22＝早大）※公表
外れ1位・鈴木昭汰投手（22＝法大）
【西 武】1位指名・早川隆久投手（22＝早大）
外れ1位・鈴木昭汰投手（22＝法大）
【楽 天】1位指名・入江大生投手（22＝明大）
外れ1位・鈴木昭汰投手（22＝法大）
【日本ハム】1位指名・伊藤大海投手（23＝苫小牧駒大）※公表
外れ1位・山下舜平大投手（18＝福岡大大濠）
【オリックス】1位指名・佐藤輝明内野手（21＝近大）※公表
外れ1位・中森俊介投手（18＝明石商）